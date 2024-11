'Noch extrem steiniger Weg'

BAKU (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock sieht als Chef-Verhandlerin Deutschlands noch große Hindernisse bis zu einem erfolgreichen Abschluss der Weltklimakonferenz in Baku. Es sei noch ein "extrem steiniger Weg", sagte die Grünen-Politikerin bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt in Aserbaidschan. Es sei nicht akzeptabel, dass die Beschlüsse zum Klimaschutz aus dem vergangenen Jahr nun "verwässert oder verschlechtert" werden. "Wir werden als Team Deutschland und als Team Europa in den nächsten Tagen weiter hart um jeden Millimeter Fortschritt und jede kleinste Verbesserung ringen." Ihr Ziel sei es - so wie im Vorjahr in Dubai - über Kontinente hinweg eine breite und starke Klimakoalition zu bilden.

Baerbock war am Dienstagabend bereits nach Stopps in Polen und Armenien in Baku angekommen, musste sich allerdings dann direkt für fast zwei Tage krankmelden.