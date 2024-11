GBI Biomanufacturing erweitert seine Kapazitäten mit automatisierter aseptischer Abfüllung von Arzneimitteln

PLANTATION, Florida, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- GBI Biomanufacturing (GBI), eines der weltweit am längsten tätigen Vertragsentwicklungs- und Fertigungsunternehmen (CDMO), freut sich, die Erweiterung seiner Arzneimittelprodukt dienstleistungen (DP), um automatisierte sterile Abfüll- und Abfertigungsmöglichkeiten bekannt zu geben. GBI ist in der Lage, seine Kundschaft von der klinischen Prüfung bis zur Markteinführung zu unterstützen, und zwar sowohl für Arzneimittelsubstanzen (Drug Substance – DS) als auch für DP (Arzneimittelprodukte), alles an einem Standort in Florida, USA. Diese Erweiterung unterstreicht den Einsatz von GBI, fortschrittliche und flexible Single-Source-Solutions für die sich schnell entwickelnde Pharma- und Biotech-Industrie zu liefern.

Die Möglichkeit, im eigenen Haus einen dualen Ansatz mit automatischer und manueller steriler Abfüllung anzubieten, versetzt GBI in die Lage, die unterschiedlichen Bedürfnisse seiner Kundschaft mit Präzision und Effizienz zu erfüllen. Für kleinere klinische Chargen im Frühstadium oder für Produkte, die eine besondere Handhabung erfordern, bietet die manuelle aseptische Fläschchenabfüllung Flexibilität und Kontrolle. Die automatisierte aseptische Flüssigkeitsabfüllung mit gebrauchsfertigen Komponenten ermöglicht eine Produktion mit höherem Durchsatz bei minimalem menschlichem Eingreifen, verringert das Kontaminationsrisiko und erhöht die Chargenkonsistenz, wodurch sie sich sowohl für klinische als auch für kommerzielle Projekte eignet.