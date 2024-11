Trumps Comeback läutet ein "Stockpicker-Paradies" ein, sagt Barclays

Das Barclays-Team unter der Leitung von Venu Krishna betont, dass die Rückkehr Trumps die Bedingungen für einen "Stock Picker's Market" schaffen könnte, indem es zu signifikanten Bewegungen innerhalb einzelner Sektoren kommt. Diese Entwicklung wurde durch die starke Performance von spezifischen Aktien wie Regionalbanken, privaten Gefängnisbetreibern, Tesla und Bitcoin-Aktien wie MicroStrategy nach Trumps Wahlsieg bestätigt. Besonders Finanz- und Energietitel stiegen an, während der Gesundheitssektor hinterherhinkte.

Die erneute Wahl von Donald Trump könnte nach Meinung der Analysten bei Barclays ein "Paradies für Stockpicker" einleiten. Dies sei zurückzuführen auf die beobachteten Marktreaktionen, die ähnlich denen nach seinem ersten Wahlsieg 2016 sind. Damals zeigten die Märkte eine bemerkenswerte Uneinheitlichkeit in den Leistungen der verschiedenen S&P 500-Sektoren, ein Muster, das sich jetzt wiederhole, was aktiven Managern Chancen bieten könnte, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Die Analyse von Barclays zeigt, dass sich der Bullenmarkt, der bisher von großen Technologienamen getragen wurde, ausgeweitet hat, was die Bedeutung von spezifischen sektoralen und unternehmensspezifischen Faktoren erhöht. Diese Verschiebung könnte auch aktiven Portfoliomanagern zugutekommen, die laut S&P Dow Jones Indices in der ersten Hälfte des Jahres 2024 mehrheitlich hinter dem S&P 500 zurückblieben, trotz einer leichten Besserung im Vergleich zum Vorjahr.

Darüber hinaus wird erwartet, dass Trumps unorthodoxe politische Ansätze nach seiner Amtseinführung für weitere Volatilität und damit Chancen am Aktienmarkt sorgen könnten. Mit Blick auf die vorherigen Marktbewegungen und den anhaltenden Anstieg des S&P 500, der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite, die alle in diesem Jahr Höchststände erreichten, scheinen die Anleger optimistisch.

Senior Portfolio Manager Andrew Slimmon von Morgan Stanley sieht das Potenzial für einen anhaltenden Haussezyklus, der durch die Trump-Administration weiter beschleunigt werden könnte. Er verweist auf die steigende Wirtschaftsleistung und die verringerte Angst vor einer Rezession, unterstützt durch eine optimistische Marktstimmung und die Zinssenkungspolitik der US-Notenbank.

"Saisonal gesehen befinden wir uns in einer Zeit des Jahres, in der es nicht viele Rücksetzer gibt", so Slimmon. "Es ist schwer vorstellbar, dass der Markt zwischen jetzt und dem Jahresende korrigiert."

Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Wiederwahl Trumps sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich bringt. Für aktive Investoren und Stockpicker könnten sich in einem von politischen Entscheidungen getriebenen Marktumfeld bedeutende Möglichkeiten eröffnen. Trotz der Komplexität und möglichen Volatilität der Märkte bleibt der Ausblick für US-Aktien auf kurze Sicht überwiegend positiv, gestützt durch die expansive Wirtschaftspolitik und die anhaltend starke Performance der Hauptindizes.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion