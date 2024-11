Aktien Frankfurt Dax im Ringen um 19.000 Punkte wieder etwas darüber Der Dax hat am Donnerstag erneut mit der Marke von 19.000 Punkten gerungen. Zeitweise darunter, notierte der Leitindex am Nachmittag wieder über ihr mit einem Plus von 0,36 Prozent auf 19.072,87 Zählern. Damit blieb der Index dem Muster der …