Billighändler Temu unter Druck: PDD-Aktie bricht um 10 Prozent ein

Die US-notierten Aktien des Unternehmens fielen im vorbörslichen Handel um fast 10 Prozent und setzten damit ein weiteres negatives Signal für Chinas Technologieriesen.

Während Pinduoduo in China mit stagnierendem Wachstum kämpft, treibt die Tochterplattform Temu die Expansion ins Ausland voran. Mit aggressiven Marketingkampagnen hat Temu den internationalen Umsatz gesteigert und sich in den USA als ernstzunehmender Konkurrent für Amazon etabliert. Die App gehört seit ihrer Markteinführung 2022 zu den am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen in den USA.

Doch der Erfolg kommt nicht ohne Risiken: Temu sieht sich mit wachsender regulatorischer Kontrolle konfrontiert, insbesondere in den USA. Bereits im August hatte PDD aufgrund enttäuschender Quartalszahlen und eines vorsichtigen Ausblicks einen massiven Kurseinbruch verzeichnet, bei dem 55 Milliarden US-Dollar an Börsenwert verloren gingen.

Seit Jahresanfang sind die Aktien um 20 Prozent eingebrochen. Aktuell ist das Unternehmen mit rund 160 Milliarden US-Dollar bewertet.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die PDD Holdings Incorporation (A) (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,46 % und einem Kurs von 100,5EUR auf Tradegate (21. November 2024, 15:11 Uhr) gehandelt.





