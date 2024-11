Klimagipfel Baerbock rügt Einreisesperren Aserbaidschans Außenministerin Annalena Baerbock hat bei ihrem ersten Auftritt auf der UN-Klimakonferenz in Aserbaidschan deutliche Kritik am Gastgeberland geäußert. Die Menschenrechtslage sei besorgniserregend, sagte die Grünen-Politikerin über die Situation in …