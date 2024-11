Ölpreise legen zu

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar kostete zuletzt 74,26 US-Dollar. Das waren 1,44 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,51 Dollar auf 70,25 Dollar.

Die Ölpreise werden durch die anhaltenden Spannungen im ölreichen Nahen Osten und auch durch den verschärften Krieg in der Ukraine gestützt. Der von Russland begonnene Angriffskrieg gegen die Ukraine ist mit dem beidseitigen Einsatz weitreichender Raketen gegeneinander in eine neue gefährliche Phase eingetreten. Die zuletzt in den USA unerwartet gestiegenen Rohöllagerbestände belasteten die Ölpreise in diesem Umfeld nicht.

Rohstoffexperten gehen allerdings nicht von nachhaltig steigenden Ölpreisen aus. Schließlich schwächelt die chinesische Wirtschaft weiter. Zudem wird im kommenden Jahr von internationalen Organisationen ein Angebotsüberhang beim Rohöl erwartet./jsl/la/he