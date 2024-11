Acurx-Vorstand genehmigt die Verwendung von Bitcoin als Währungsreserve

STATEN ISLAND, New York, USA, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Acurx Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: ACXP) („wir", „Acurx" oder „Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Spezialisierung auf die späte Entwicklungsphase, das eine neue Klasse von Antibiotika für schwer zu behandelnde bakterielle Infektionen entwickelt, gab heute bekannt, dass das Board of Directors des Unternehmens den Kauf von Bitcoin im Wert von bis zu 1 Mio. US-Dollar genehmigt hat, um sie als Währungsreserve zu halten.

Informationen zu Acurx Pharmaceuticals, Inc.

Acurx Pharmaceuticals ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Spezialisierung auf die späte Entwicklungsphase, das eine neue Klasse von niedermolekularen Antibiotika für schwer zu behandelnde bakterielle Infektionen entwickelt. Der Ansatz des Unternehmens sieht die Entwicklung von Antibiotika-Kandidaten mit einem Gram-positiven selektiven Spektrum (GPSS) vor, das die aktive Stelle des Gram+-spezifischen bakteriellen Enzyms DNA-Polymerase IIIC (pol IIIC) blockiert, die DNA-Replikation hemmt und zum Absterben von Gram-positiven bakteriellen Zellen führt. Die FuE-Pipeline umfasst antibiotische Produktkandidaten, die gegen grampositive Bakterien gerichtet sind, darunter Clostridioides difficile, Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycin-resistente Enterokokken (VRE) und arzneimittelresistente Streptococcus pneumoniae (DRSP).

Um mehr über Acurx Pharmaceuticals und seine Produktpipeline zu erfahren, besuchen Sie www.acurxpharma.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung über unsere zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten, einschließlich Aussagen über unsere Strategie, zukünftige Geschäftstätigkeiten, Aussichten, Pläne und Ziele, sowie andere Aussagen, die die Wörter „glauben", „antizipieren", „planen", „erwarten" und ähnliche Ausdrücke enthalten, stellen zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind: Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in Bitcoin, einschließlich der Volatilität von Bitcoin, die Risiken der Umsetzung einer neuen Treasury-Strategie, die Vorteile der QIDP-Bezeichnung für Ibezapolstat, den zeitplangemäßen Durchlauf von Ibezapolstat durch die klinischen Studien, die Ergebnisse der klinischen Studien zu Ibezapolstat als Grundlage für die Einreichung von Anträgen auf Marktzulassung und die Marktzulassung von Ibezapolstat durch die FDA oder entsprechende ausländische Aufsichtsbehörden, bei denen die Zulassung beantragt wird, die erfolgreiche Vermarktung von Ibezapolstat im Fall der Erteilung der Marktzulassung und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die im Jahresbericht des Unternehmens beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Jahr eingereicht wurde, sowie in den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Acurx lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Aussagen zu berücksichtigen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Kontakt für Investoren:

Acurx Pharmaceuticals, Inc.

David P. Luci, President und Chief Executive Officer

Tel.: 917-533-1469

E-Mail: davidluci@acurxpharma.com

Die Acurx Pharmaceuticals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,82 % und einem Kurs von 1,260EUR auf Tradegate (21. November 2024, 16:02 Uhr) gehandelt.