Warum Firmen ihre Personalberater angemessen bezahlen sollten (FOTO)

Berlin (ots) - Effizienter, vertrauensvoller und zielgerichteter: Das

Retainer-Modell revolutioniert bereits in vielen Fällen die Zusammenarbeit

zwischen Unternehmen und Personalberatern. Wie aber können Firmen durch dieses

Konzept nachhaltig profitieren?



Die Suche nach qualifizierten Fach- und Führungskräften ist für Unternehmen ein

essenzieller, aber oft langwieriger Prozess. Viele Firmen setzen dabei in der

Zusammenarbeit mit Personalberatern noch immer auf erfolgsabhängige

Bezahlmodelle, die zwar initial kostengünstig erscheinen, jedoch häufig

unstrukturierte Abläufe und suboptimale Ergebnisse nach sich ziehen.

Gleichzeitig werden Personalberater nicht oder nur bedingt für ihren Aufwand

honoriert, was ihre Motivation und die Qualität ihrer Arbeit negativ

beeinflusst. "Es ist erstaunlich, wie viele Unternehmen weiterhin auf

ineffiziente Rekrutierungsprozesse setzen und dabei langfristig Zeit und

Ressourcen verlieren", betont Bashé Gast, Geschäftsführer der Stammgast Personal

GmbH. "Ein Wechsel zum Retainer-Modell könnte diese Problematik doch längst

grundlegend lösen - und beiden Seiten Vorteile bringen."







strukturierte Zusammenarbeit, sondern stärkt auch das Vertrauen zwischen

Unternehmen und Berater", fügt er hinzu. Als Experte für Recruiting technischer

sowie kaufmännischer Positionen hat Bashé Gast bereits zahlreiche Unternehmen

bei der Besetzung anspruchsvoller Stellen unterstützt. Dabei beobachtete er

regelmäßig, dass Firmen ohne klare Bezahlmodelle wertvolle Zeit verlieren. Mit

der Stammgast Personal GmbH etablierte er eine Lösung, die den

Rekrutierungsprozess nicht nur deutlich beschleunigt, sondern auch seine

Erfolgsquote maximiert. Welche Vorteile dabei vor allem Retainer-Ansätze bringen

und was Personalberater daran schätzen, verrät Bashé Gast hier.



1. Prozessbeschleunigung und höhere Priorität



Zunächst ermöglicht das Retainer-Modell eine schnellere Besetzung aller

Positionen, da Berater durch Vorauszahlungen motiviert werden, ihre Ressourcen

effizienter einzusetzen. Unternehmen verpflichten sich durch die finanzielle

Vorleistung stärker und beteiligen sich aktiver am Auswahlprozess. Die

strukturierte Vorgehensweise des Retainer-Modells minimiert Zeitverluste durch

ungeeignete Kandidaten und sorgt für eine gezielte Qualifizierung der Profile.

Insgesamt führt dies zu einem beschleunigten Prozess, der beiden Seiten

zugutekommt und die Effizienz steigert.



2. Vertrauen und Commitment zwischen Berater und Unternehmen

