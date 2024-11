American Aires präsentiert beim „Next Frontier of UFC Training and Performance“ Symposium des UFC Performance Instituts seine fortschrittliche Technologie

Sy mposium brachte am Vorabend von UFC 309 Spitzenkämpfer, Neurowissenschaftler und Medienvertreter in New York City zusammen

UFC Performance Institute-Leiter Dr. Duncan French begrüßte die Integration von Aires Tech in das renommierte Leistungszentrum, um die negativen Auswirkungen der EMF-Strahlung* zu mildern

Aires Tech aktiviert UFC-Partnerschaft durch Co-Branding-Partner und Multi-Channel-Inhalte, die die 700 Millionen UFC-Fans in 170 Ländern einbeziehen

Toronto, ON – 21. November 2024 – American Aires Inc. („American Aires“ oder „Aires Tech“ oder „Aires“ oder das „Unternehmen“) (WKN: A3EQAF – CSE: WIFI – OTC: AAIRF hat einen bedeutenden Meilenstein in seiner Partnerschaft mit der UFC erreicht, indem es am Freitag, dem 15. November 2024, am Vorabend von UFC 309 ein einzigartiges Symposium mitveranstaltet hat. Die Veranstaltung „The Next Frontier of UFC Training and Performance“ beleuchtete die Rolle fortschrittlicher Technologie bei der Betreuung von Athleten und der Erzielung von Höchstleistungen und stellte die fortschrittlichen Lösungen von Aires Tech vor, die jetzt in das UFC Performance Institute („UFC PI“) integriert sind. (Ein 3,5-minütiges Highlight-Video kann hier angesehen werden.)

Die Podiumsdiskussion hob den renommierten Status des UFC PI hervor, das von vielen als „Goldstandard“ in den Bereichen Gesundheit, Wellness und Leistung für UFC-Athleten bezeichnet wird. Mit der Hinzufügung der EMF-Strahlenschutztechnologie von Aires Tech setzt das UFC PI seinen ganzheitlichen Ansatz fort, um ein effektiveres Training und eine bessere Regeneration für UFC-Athleten zu gewährleisten. Das Symposium wurde von einer hochkarätigen Expertenrunde aus der UFC-Leistungsgemeinschaft begleitet, darunter der UFC-Hall-of-Famer Daniel Cormier, der UFC-Federgewichtsanwärter Dan Ige und Dr. Nicholas Dogris, Neurowissenschaftler und Spezialist für Gehirngesundheit, sowie der CEO von Aires Tech, Josh Bruni, der eine besondere Ansprache hielt. Bei UFC 309 trat auch der Aires-Tech-Botschafter und UFC-Leichtgewichtsstar Michael Chandler im Co-Main Event gegen den ehemaligen Champion Charles Oliveira an.

Von links nach rechts: UFC Hall-of-Famer Daniel Cormier, UFC-Federgewichtsanwärter Dan Ige, Aires Tech-CEO Josh Bruni und Neurowissenschaftler und Spezialist für Gehirngesundheit Dr. Nicholas Dogris

Dr. Duncan French, Senior Vice President von UFC PI, teilte seine Begeisterung für die Wirkung von Aires Tech in einem veröffentlichten Erfahrungsbericht mit: „Als ich zum ersten Mal sah, wie Aires Tech die negativen Auswirkungen von EMF auf die Gehirnaktivität mildert, war ich überwältigt. Es war erstaunlich, die stillen Auswirkungen der EMF-Strahlung auf die menschliche Physiologie zu beobachten, und zu sehen, wie Aires Tech durch EEG-Aufzeichnungen die optimale Gehirnfunktion wiederherstellen kann, war beeindruckend. Die Wissenschaft dahinter ist wirklich bemerkenswert.“ Dr. Frenchs vollständige Bemerkungen zur Wirksamkeit der Partnerschaft von Aires Tech bei der Unterstützung der Leistung der UFC-Athleten finden Sie hier.

„Das UFC-Sponsoring schafft überzeugende Möglichkeiten für Co-Branding-Marketingaktivitäten, die unsere Reichweite vergrößern, sofortiges Vertrauen schaffen und unsere Verbindung zu Fans und Verbrauchern auf der ganzen Welt vertiefen“, sagte Josh Bruni, CEO von Aires Tech. “Durch die Einbindung unserer Technologie in das UFC PI tragen wir nicht nur zur Gesundheit und zum Erfolg von Weltklasseathleten bei, sondern präsentieren unsere Innovation auch auf eine Weise, die sowohl bei Fans von Spitzensport als auch bei Fans von Spitzentechnologie Anklang findet.“

Das UFC PI ist die Heimat eines globalen Teams von Sportwissenschaftlern, die sich der Optimierung der Leistung und Gesundheit von UFC-Kämpfern verschrieben haben. Durch die Integration der Technologie von Aires bietet das UFC PI nun einen zusätzlichen Schutz vor EMF-Strahlenbelastung, ein wachsendes Problem für Sportler, die von frequenzemittierender Technologie umgeben sind. Während die vollständigen und langfristigen Auswirkungen der EMF-Exposition durch alltägliche Technologie weiterhin untersucht und diskutiert werden, bietet die Technologie von Aires Tech eine verfeinerte, schützende Umgebung, die laut der Forschung von Aires Tech den Kämpfern hilft, ihre Leistung zu steigern, ihre Gesundheit zu schützen und die Genesung zu beschleunigen.*

UFC-Partnerschaft fördert das Markenwachstum und die globale Reichweite von Aires Tech

Unsere strategische Partnerschaft mit UFC spielt weiterhin eine entscheidende Rolle bei der Steigerung der Markenbekanntheit von Aires Tech und der Verbindung mit den Hunderten Millionen leidenschaftlichen UFC-Fans weltweit.

Bruni fährt fort: „Unser vielschichtiger Ansatz nutzt Co-Branding-Partner und Multi-Channel-Medien, um sicherzustellen, dass unsere Botschaften über mehrere Kanäle verbreitet werden. Diese Strategie erweitert unsere globale Reichweite und stärkt die Glaubwürdigkeit unserer Marke, während insbesondere Co-Branding-Medien den Verbrauchern die Werkzeuge an die Hand geben, die sie für fundierte Kaufentscheidungen benötigen. Durch diese integrierte Strategie positioniert sich Aires Tech als führendes Unternehmen sowohl in der Technologie- als auch in der Sportleistungsbranche, steigert den Bekanntheitsgrad und baut dauerhafte Beziehungen zu UFC-Fans und technikbegeisterten Verbrauchern auf der ganzen Welt auf.“

Weitere Informationen über die UFC-Partnerschaft, die Kampagne #AiresAthletes und die innovative EMF-Schutztechnologie von Aires finden Sie unter www.airestech.com.

Über das UFC Performance Institute

Das UFC Performance Institute ist das weltweit erste multidisziplinäre Forschungs-, Innovations- und Leistungszentrum für Mixed Martial Arts. An den Standorten in Las Vegas, Shanghai und Mexiko-Stadt arbeiten Experten aus den Bereichen Kraft- und Konditionstraining, Ernährung und Physiotherapie daran, UFC-Athleten erstklassige Dienstleistungen zur Optimierung ihrer Leistung zu bieten. Weitere Informationen über das UFC Performance Institute finden Sie unter ufcpi.com.

Über American Aires Inc.

American Aires Inc. ist ein in Kanada ansässiges Nanotechnologieunternehmen, das sich für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Umweltsicherheit durch wissenschaftsgeleitete Innovation, Bildung und Interessenvertretung einsetzt. Das Unternehmen hat einen proprietären Resonator auf Siliziumbasis entwickelt, der vor den schädlichen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) schützt. Die Lifetune-Produkte von Aires zielen auf EMR ab, die von elektronischen Geräten wie Mobiltelefonen, Computern, Babyfonen und Wi-Fi, einschließlich der leistungsstärkeren und schnell wachsenden 5G-Hochgeschwindigkeitsnetze, ausgehen. Aires ist an der CSE unter dem Kürzel "WIFI" und an der OTC Pink unter dem Symbol "AAIRF" notiert. Mehr Informationen zum Unternehmen unter www.investors.airestech.com.

*Hinweis: Basierend auf internen und von Experten begutachteten Forschungsstudien und klinischen Versuchen von American Aires Inc. Weitere Informationen finden Sie unter . UFC hat den Inhalt dieser Studien nicht unabhängig überprüft.

