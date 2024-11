Alle schauen auf den Bitcoin – warum man so weitere Chancen am Kryptomarkt verpasst

In der Öffentlichkeit reichlich wenig beleuchtet werden jedoch einige weitere, stark wachsende Projekte am Kryptomarkt. Anleger sollten ihnen unbedingt einen Blick zuwerfen – denn anders als der Bitcoin sind einige dieser Vermögenswerte momentan immer noch zu niedrigen Kursen zu erwerben. Demzufolge fängt manch ein krypto-interessierter A nleger an, sein Kapital breiter über die gesamte Blockchain-Landschaft zu verteilen. Davon hat auch das zweitgrößte Krypto-Asset Ethereum profitiert, das mit einigen anstehenden Neuerungen viele neue Nutzer anzieht und jüngst auch institutionelles Interesse weckte – aber noch unter seinem Allzeithoch von Ende 2021 steht. Darüber hinaus gibt es noch weitere Projekte, die bereits vom gegenwärtigen Hype profitieren oder noch profitieren könnten.

Nach den US-Wahlen brach ein Hype am Kryptomarkt aus – und es ist keine Frage, dass Bitcoin den schnell einsetzenden Bull-Run dominierte. Das nach Marktkapitalisierung größte Krypto-Asset, durchbrach in den Tagen nach dem 5. November alle bisherigen Schranken und erklomm ein neues Allzeithoch. Wir stellen die Analyse von 21Shares vor…

Kryptos handeln Sie nun günstig und sicher beim Smartbroker+ – Zum Start kann man mit der kostenlosen Wallet innerhalb des Smartbroker+ Depots aus den 25 beliebtesten Coins wählen (u.a. Bitcoin, Ethereum und Solana). Dabei fallen nur 0,9% Spread an und keine weiteren Gebühren.

Solana, Sui und TON – potentielle Satelliteninvestitionen

So nähern sich zwei Ethereum-Wettbewerber neuen Allzeithochs oder stehen kurz davor. Ein Beispiel dafür gibt Solana. Bei dem technisch enorm leistungsfähigen Projekt handelt es sich um eine Layer 1-Blockchain, also die Basisebene einer Blockchain, wie sie auch Bitcoin darstellt. Anders als Bitcoin verfolgt Solana jedoch einen völlig anderen Ansatz und dient, wie ihr Konkurrent Ethereum, als flexible Programmierumgebung für Entwickler, die mit ihrer Hilfe sogenannte „Smart Contracts“, selbstausführende Verträge oder dApps (dezentrale Anwendungen), erstellen. Das Einsatzgebiet ist sehr breit gefächert. So fußen viele Handelsplätze oder Trader, aber auch Social Media-Anwendungen und in der virtuellen Welt des Metaverse angewendete Spiele auf Solana. Der zugehörige Token SOL überschritt kürzlich die Marke von 217 Dollar und erreichte damit ein neues Jahreshoch. Schon kurz nach der US-Wahl stieg der Wert um 34 Prozent, bis zum Allzeithoch fehlen gerade noch 20 Prozent.

Ebenfalls eine Layer-1-Blockchain ist Sui, das in der aktuellen Marktphase ein neues Allzeithoch erreichte. Mit dem Kursanstieg von 66 Prozent seit dem Wahltag am 5. November kletterte das Handelsvolumen dieses Netzwerks auf fast zwei Milliarden Dollar. Und Sui dürfte weitere Marktanteile erobern, denn insbesondere die auf ihr basierenden Anwendungen für Endverbraucher gewinnen viele neue Nutzer und damit Wertzuwachs. Dazu gehören zahlreiche beliebte Projekte im Bereich Gaming und soziale Medien – mit denen diese Blockchain einen enorm großen Markt erschließen könnte.

The Open Network (TON) ist zwar auf dem Vormarsch, aber immer noch von der Es gibt noch ein weiteres Krypto-Projekt, das derzeit reüssiert, dessen Zuwächse aber noch nicht so stark ausfallen wie es möglich scheint:) ist zwar auf dem Vormarsch, aber immer noch von der Verhaftung des Telegram-Gründers Pavel Durov im August betroffen – noch im laufenden Wachstumszyklus könnte TON an Zugkraft gewinnen. Unsere Beobachtungen zeigen nämlich, dass die Krypto-Community zurzeit Chains in etablierten DeFi-Ökosystemen bevorzugt. Mit seiner Web2-Integration und dem benutzerfreundlichen Zugang mittels Telegram ist TON gut positioniert, um Krypto-Einsteiger anzuziehen – ein Vorteil, der noch wertvoller werden könnte, wenn das Interesse des Retailmarktes – meist im Zuge eines sich entwickelnden Bullenmarktes, wie es jetzt der Fall ist – wieder auflebt.

Solana, Sui oder TON – sie gehören nicht zu den größten Playern des Blockchain-Universums. Dennoch können sie als Krypto-Projekte der neuesten Generation als interessante Wahl gesehen werden. 21Shares hat diese und weitere Projekte ausgewählt und in ein Produkt integiert – das 21Shares Crypto Mid-Cap Index ETP