SBF AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: SBF AG

ISIN: DE000A2AAE22



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.11.2024

Kursziel: 5,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Bastian Brach



Erstes Halbjahr im Rahmen der Erwartungen



Die SBF AG hat mit einiger Verzögerung aufgrund der AMS-Konsolidierung den H1-Finanzbericht veröffentlicht, der ein gemischtes Bild innerhalb der einzelnen Segmente zeigt. Die erstmalige Konsolidierung der AMS führte dabei zu einem signifikanten Umsatzsprung, insgesamt entsprach das Zahlenwerk unseren Erwartungen.



[Tabelle]



Gute Auftragslage verdeutlicht Potenzial im Segment Schienenfahrzeuge: Mit einem Umsatz von gut 9 Mio. EUR lag SBF in seinem größten Geschäftsbereich zwar noch leicht unter Vorjahr (ca. 9,7 Mio. EUR), dies sollte sich aber in H2/24 umkehren und zu einem spürbaren Wachstum im Vorjahresvergleich führen. Der Auftragseingang konnte im Vergleich zum Jahresende 2023 (40,7 Mio. EUR) signifikant auf rund 70 Mio. EUR gesteigert werden und deutet genauso wie die positiven Aussagen von Siemens Mobility und Stadler Rail auf ein anziehendes Marktumfeld hin. Aktuell produziert die SBF in diesem Bereich unter Vollauslastung (MONe: Monatsumsätze i.H.v. rund 2 Mio. EUR), sodass unsere Erlöserwartung von 20,0 Mio. EUR noch leicht übertroffen werden könnte.



Standortverlagerung der Lunux-Produktion: Der Fokus im Bereich Öffentliche und Industrielle Beleuchtung richtet sich weiterhin auf die Kostenseite, um mittelfristig in die Profitabilität zurückzukehren. Der im Oktober vollzogene Umzug des Produktionsstandortes nach Budweis (Tschechien) dürfte u.E. zu Einsparungen durch geringere Miete i.H.v. 0,8 Mio. EUR jährlich sowie zusätzlichen Personalkostenreduktionen führen. Mit einem Umsatz von rund 6 Mio. EUR (H1/23: 7,3 Mio. EUR) sowie einem negativen EBITDA bleibt das Segment jedoch weiter hinter den Erwartungen zurück.

AMS-Konsolidierung führt zu Umsatzsprung: Der deutliche Umsatzsprung auf Konzernebene war vollständig auf die Konsolidierung der AMS zurückzuführen, die in H1/24 einen Umsatzbeitrag von rund 7 Mio. EUR erzielte und damit in etwa auf dem Vorjahresniveau von 7,1 Mio. EUR lag. Die Integration verläuft laut Vorstand planmäßig, sodass wir im kommenden Jahr infolge der geplanten Synergien bei Einkauf, Vertrieb und Lagerhaltung sowie dem Wegfall der Integrationskosten ein positives EBITDA erwarten.



Fazit: Im zweiten Halbjahr dürfte die SBF von einer positiven Entwicklung des Schienenfahrzeug-Geschäfts profitieren und somit auf Konzernebene wieder ein positives operatives Ergebnis erwirtschaften. Wir positionieren uns unverändert am unteren Ende der Prognosespanne, erwarten jedoch keine ppa-Zuschreibungen aus der Akquisition der AMS mehr, sodass EBIT und Jahresüberschuss sich um diesen Betrag verringern. Wir bestätigen unser Rating und das Kursziel.



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



