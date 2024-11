Delticom AG (von Montega AG): Kaufen

dlg schrieb 28.03.24, 10:02

Es ist völlig verstanden, dass eine Erstprüfung durch einen neuen Wirtschaftsprüfer hakelig sein kann und es zu Verzögerungen kommen kann. Aber dennoch hat mich die gestrige Nachricht mal wieder ziemlich desillusioniert, was mein Delticom-Investment betrifft. Ich versuche, das ganze mal mit möglichst wenigen Emotionen zu beschreiben.



***************



Wenn ich im letzten Jahr am 30. März den GB veröffentlicht habe und jetzt mit einem neuen WP BDO erstmals eine Jahresabschlussprüfung durchlaufe, warum lege ich dann den Termin sogar früher, auf den 27. März?



Wie kann ich die Informationen der Verzögerung erst indirekt auf dem Finanzkalender der IR Website veröffentlichen und erst einige Stunden später als Pressemitteilung rausgeben? Wie dilettantisch kann es noch werden?



Es ist mE nicht möglich, dass die Verzögerung des Testats erst an dem geplanten Veröffentlichungsdatum selber bekannt wird, das muss schon länger bekannt und vom WP avisiert worden sein. Und wenn es nur ein „kleines“ Thema sein sollte, warum dann gleich eine Verschiebung von über zwei Wochen inkl. Verschiebung der HV?



Selbst wenn sich der GB 2023 aus bestimmten Gründen verschiebt, warum kann ich nicht etwas ergänzen a la „bisher keine Findings durch den WP“ und vllt trotzdem schon die 2024er Guidance veröffentlichen?



Von gefühlt 8.374 in Deutschland gelisteten Unternehmen berichten 8.373 Unternehmen ihre Zahlen zu einer fest geplanten Uhrzeit (zB 7.00 Uhr, 7.30 Uhr, 8.00 Uhr) oder nach Börsenschluss. Nur ein Unternehmen, das gallische Dorf der Delticom AG, schafft dies nicht und berichtet mal um 15:02 Uhr, 16:xx Uhr, mal um 18:xx Uhr und verhindert damit, dass man adäquat auf die Zahlen reagieren kann. Ich muss auch arbeiten und kann nicht am Tag 50x die F5 Taste drücken oder habe wie ein Insti ein Bloomberg vor mir. Dass hier weder der CFO noch die IR in den letzten Jahren den Ehrgeiz entwickelt haben, in line mit dem Markt zu agieren, ist völlig unverständlich.



Warum starte ich ein ~200k Euro Nominal (!) Aktienrückkaufprogramm für Akquisitionszwecke, welches Unternehmen will ich damit akquirieren? Hier stehen doch die Kosten für Anwälte, die ausführende Bank, (interne) Genehmigungen in keinem Verhältnis zu dem geplanten Volumen!



Warum beende ich das Rückkaufprogramm dann früher und unvollendet und habe über fünf Monaten gerade einmal 26.000 Aktien zurückgekauft? Wir reden von ca. 260 Aktien pro Handelstag! Was soll so etwas?



Warum kann ich mich nicht bei den Quartalszahlen am Markt orientieren und vernünftige Releases und Zahlenmaterial herausgeben? Was ist so schwierig daran, eine PPTX aufzusetzen, die zB die Nettoverschuldung transparent darstellt, die ein „reported“ vs „underlying“ EBITDA oder EBIT zeigt?



Wieso mache ich am 2. Januar einen Insiderkauf (nachdem das vierte Quartal gerade abgelaufen ist), um dann am 26. Januar ein vorläufiges EBITDA zu berichten, das signifikant über der Guidance liegt? Natürlich muss dem Management die Auswertung von mind. zwei der drei Monate des Quartals bekannt gewesen sein.



Die IR Website wird erst aktualisiert, wenn in den Foren darüber geschrieben wird, dass da über ein Jahr lang die Zahlen nicht aktualisiert wurden. Von alleine kommt da keiner drauf.



***************



Delticom ist jetzt seit fast 18 (!) Jahren an der Börse, aber in Sachen Kapitalmarktfähigkeit agiert man auf dem gleichen Level wie die Trinkhalle um die Ecke (zugegebenermaßen breche ich hier meinen Vorsatz möglichst emotionsfrei zu schreiben). Weder hilft einem die Börsennotierung bei diesen Leveln bei der Kapitalbeschaffung, noch bei Vergütungsprogrammen, die Notierung kostet einiges an Geld, die Illiquidität der Aktie schreckt die meisten Instis ab und man darf wohl objektiv konstatieren, dass das Management und die „Investor Relations“ Abteilung Börse einfach nicht können. Zumindest ist man nicht in der Lage, die Mindeststandards des Marktes auch nur halbwegs zu bedienen.



Daher mein gut gemeinter Rat: gebt es doch einfach auf, sprecht nen Strategen an, sprecht ein PE Haus an, sprecht ne Investment Bank an. Oder Binder/Prüfer sollen ein Angebot vorlegen und ein „going private“ initiieren. Aber wenn man nachweislich etwas nicht kann, dann sollte man die Finger davon lassen. Ich mache ja auch keine Herz-OPs, Kite-Surfen oder rhythmische Sportgymnastik.