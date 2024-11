PORR AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: PORR AG

ISIN: AT0000609607



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 21.11.2024

Kursziel: 20,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck, CESGA



Q3: PORR wächst stark und konkretisiert die Guidance



PORR hat heute den Q3-Bericht vorgelegt und die bislang nur qualitativ formulierte Guidance (moderate Steigerung der Top Line; Erhöhung des EBITs) mit Zahlen unterlegt.



Produktionsleistung und Umsatz ziehen deutlich an: Mit einer Produktionsleistung i.H.v. 1.904 Mio. EUR (+6,8% yoy) bzw. Umsatzerlösen von 1.701,1 Mio. EUR (+8,4% yoy) konnte PORR die Top Line in Q3 deutlich ausweiten. Nach 9M stand somit ein Umsatzplus von 3,3% yoy auf 4.608,9 Mio. EUR zu Buche, das vor allem durch eine starke Entwicklung bei Tunnelbauprojekten im Segment Infrastruktur International sowie Zuwächse bei großen Tiefbauprojekten im Segment CEE (Tschechien, Slowakei und Rumänien) getrieben wurde. Auftragsseitig verzeichnete PORR in Q3 nach dem basisbedingten Rückgang des Vorquartals (Q2: -24,2% yoy; Q2/23 enthielt Baulos für Brenner Basistunnel) nun wieder eine solide Steigerung von 3,7% yoy auf 1.545 Mio. EUR, wozu insbesondere Polen (+89,5% yoy) sowie der größte Heimmarkt AT/CH (+27,9% yoy) beitrugen. Das Segment DE musste mit einem deutlichen Orderrückgang (-54,5% yoy) der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland Tribut zollen. Mit der Beauftragung zum Bau einer medizinischen Fertigungsanlage für einen großen US-Player (Volumen: 94,1 Mio. EUR) entfiel auf Deutschland zwar einer der Top-Neuaufträge, bei PORR wird dieses Hochbauprojekt jedoch dem Segment AT/CH zugeordnet. Dennoch dürfte der Auftragsbestand in Deutschland mit zuletzt 1.203 Mio. EUR eine solide Reichweite von über einem Jahr aufweisen. Gleiches gilt für den Konzern, dessen Auftragsbestand sich per 30.09. mit 8.198 Mio. EUR (-5,8% yoy) weiter oberhalb der 8-Mrd.-Euro-Marke bewegte.



Marge leicht verbessert: Ergebnisseitig konnte PORR die Rohertragsmarge in Q3 ggü. dem Vorjahr erneut verbessern (+100 BP yoy auf 32,6%) und trotz höherer Kostenquoten für Personal und sonstige betriebliche Aufwendungen eine überproportionale EBIT-Steigerung um 13,1% yoy auf 49,7 Mio. EUR erzielen. Dies kam einer leichten operativen Margensteigerung auf 2,9% (+10 BP yoy) gleich. Im Nettoergebnis lag aufgrund der in Q3 etwas höheren Steuer- und Zinsbelastungen dennoch ein leicht niedrigerer Periodenüberschuss von 28,1 Mio. EUR (Vj.: 28,5 Mio. EUR) vor. Auf Sicht von 9M schlug sich die gute operative Entwicklung aber auch in der Bottom Line positiv nieder (EPS: 1,18 EUR vs. Vj.: 1,05 EUR).



Guidance konkretisiert, Mittelfristziel bestätigt: Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand nun Konzernumsätze von 6.150 bis 6.250 Mio. EUR sowie ein Betriebsergebnis (EBIT) zwischen 150 und 160 Mio. EUR. Beide Zielbandbreiten liegen knapp unterhalb unserer bisherigen Prognosen, deuten für Q4 aber auf eine weiterhin solide Entwicklung hin. So ist bei PORR im Schlussquartal im Mid-Point der Guidance mit stabilen Erlösen i.H.v. rund 1,6 Mrd. EUR und einem EBIT-Beitrag von ca. 63 Mio. EUR (Vj.: 62,2 Mio. EUR) zu rechnen. Auf Gesamtjahressicht steuert das Unternehmen damit auf eine EBIT-Marge von 2,5% zu, für 2025 bekräftigte der Vorstand die Zielmarke einer Marge von 3,0%.



Fazit: PORR gelingt weiter eine deutliche Outperformance der kriselnden europäischen Bauwirtschaft und das volle Orderbuch macht u.E. eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses in 2025 visibel, was sich in der Kursentwicklung zuletzt auch zaghaft abzeichnete. Wir erachten die Aktie mit einer erwarteten Dividendenrendite i.H.v. ca. 5% und einem KBV von 0,6x nach wie vor als attraktiv gepreist und bestätigen das Rating 'Kaufen' sowie unser Kursziel von 20,00 EUR.



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31411.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PORR Aktie Die PORR Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,26 % und einem Kurs von 15,24 auf Tradegate (21. November 2024, 16:31 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PORR Aktie um +3,39 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,13 %. Die Marktkapitalisierung von PORR bezifferte sich zuletzt auf 598,60 Mio.. PORR zahlte zuletzt (2023) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4600 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 20,000Euro.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 20,00 Euro