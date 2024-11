dpa-AFX Überblick KONJUNKTUR vom 21.11.2024 - 17.00 Uhr USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen unerwartet WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe unerwartet gefallen. Die Hilfsanträge sanken um 6.000 auf 213.000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in …