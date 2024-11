Bitwise will Solana-ETF: Wird die SEC grünes Licht geben?

Bitwise, einer der führenden digitalen Asset-Manager, unternimmt einen weiteren Vorstoß, den Krypto-ETF-Markt zu erobern. Der jüngste Schritt: Die Registrierung eines Spot-Solana-ETFs in Delaware. Damit reiht sich Bitwise in die Konkurrenz mit VanEck und Canary Capital ein, um die erste Zulassung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zu erhalten.

Am 20. November hat Bitwise offiziell einen Trust für einen Spot-Solana-ETF in Delaware registriert. Die nächste Hürde: Die Einreichung eines S-1-Registrierungsdokuments bei der SEC, um den ETF für den öffentlichen Handel freizugeben. Der geplante ETF soll die Preisbewegungen von Solana (SOL) abbilden – der viertgrößten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung.

Ein entscheidendes Detail bleibt jedoch offen: Auf welcher Börse wird der ETF gelistet? Bislang wurden die Bitwise Bitcoin- und Ethereum-ETFs an der New York Stock Exchange Arca gehandelt. Ob dies auch für den Solana-ETF gilt, bleibt abzuwarten. Ebenso fehlt eine Bekanntgabe des geplanten Tickersymbols.

Solana: Top-Performer oder unterschätztes Risiko?

Mit einer beeindruckenden Kurssteigerung von 2.360 Prozent auf 236,91 US-Dollar hat Solana für Schlagzeilen gesorgt.

Die Konkurrenz schläft ebenfalls nicht. VanEcks Digital-Asset-Chef Matthew Sigel prognostiziert eine "überwältigend hohe" Wahrscheinlichkeit, dass ein Spot-Solana-ETF bis Ende 2025 zugelassen wird. Seine Zuversicht stützt sich auf die Erwartung einer kryptofreundlicheren Haltung der SEC unter der kommenden Trump-Administration.

Der ETF-Boom und die regulatorischen Hürden

Die Nachfrage nach Kryptowährungs-ETFs ist weiterhin hoch, besonders nachdem Bitcoin-ETFs Rekordzuflüsse verzeichneten. Dennoch äußern sich mehrere Finanzexperten skeptisch hinsichtlich der Erfolgsaussichten eines Solana-ETFs. Katalin Tischhauser, Leiterin der Investment-Research-Abteilung der Sygnum Bank, betont, dass die Zulassung weiterer Krypto-ETFs am Mangel an regulierten Handelsplätzen scheitern könnte. Sie weist darauf hin, dass für Solana und andere Altcoins bisher keine vergleichbaren Future-ETFs an der Chicago Mercantile Exchange existieren, was die SEC als Hürde betrachten könnte.

Zudem äußerte sich Robert Mitchnick, Leiter der Abteilung für digitale Vermögenswerte bei BlackRock, zurückhaltend. Sein Unternehmen konzentriere sich ausschließlich auf Bitcoin und Ethereum und zeige weniger Interesse an anderen Kryptowährungen wie Solana.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

