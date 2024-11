Condor kündigt eine 10-Millionen-Dollar hohe Finanzierung an, an der sich Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen

Calgary, Kanada - 20. November 2024: Condor Energies Inc. („Condor“ oder das „Unternehmen“, (TSX: CDR; WKN: A3DPZ1) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Research Capital Corporation als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten, einschließlich Auctus Advisors LLP und Canaccord Genuity Corp. (zusammen die „Vermittler“) in Verbindung mit einer vermittelten Privatplatzierung von Stammaktien des Unternehmens (die „Stammaktien“) zu einem Preis von 1,90 $ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 10.000.000 kanadische Dollar (das „Angebot“) geschlossen hat.

Es wird erwartet, dass der Hauptinvestor und größte Aktionär des Unternehmens, EurAsia Resource Value S.E., sowie bestimmte Insider und andere bedeutende strategische Investoren des Unternehmens das Angebot zeichnen werden.

Condor macht weiterhin große Fortschritte in Usbekistan und erreichte in den vergangenen sieben Tagen eine durchschnittliche Produktion von 11.066 boe/d, was einem Anstieg von ca. 11 % im Vergleich zu 10.010 boe/d im dritten Quartal 2024 entspricht. Das Unternehmen betreibt derzeit zwei Workover-Anlagen in Usbekistan und plant, Anfang 2025 eine dritte Workover-Anlage hinzuzufügen. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, in der ersten Hälfte des Jahres 2025 mit seiner Infill-Bohrkampagne zu beginnen.

Der Nettoerlös der Platzierung wird für das laufende Workover-Programm im Rahmen von Condors Serviceaktivitäten zur Produktionssteigerung in Usbekistan, für die Beschleunigung eines Horizontalbohrprogramms mit mehreren Bohrlöchern, für den Kauf zusätzlicher feldinterner Wassertrennungssysteme und Feldausrüstung, für die Modernisierung von Feldanlagen, für Betriebskapital und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet. Condor setzt das im Juni 2024 begonnene Workover-Programm fort und erweitert es. Es umfasst Plunger-Lift-Installationen, den Austausch von Produktionsrohren, die Perforation von bisher nicht erschlossenen und umgangenen Förderzonen sowie andere Workover-Aktivitäten.

Das Unternehmen beabsichtigt, die Stammaktien qualifizierten Anlegern in (i) allen kanadischen Provinzen mit Ausnahme von Québec gemäß der Ausnahmeregelung für die Finanzierung börsennotierter Emittenten (LIFE") gemäß Teil 5A.2 des National Instrument 45-106 - Prospectus Exemptions ‚ (NI 45-106‘) und (ii) anderen qualifizierten Gerichtsbarkeiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten, gemäß den geltenden Ausnahmeregelungen für Privatplatzierungen anzubieten. Stammaktien, die im Rahmen des LIFE in Kanada verkauft werden, unterliegen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, jedoch können Stammaktien, die in Ländern außerhalb Kanadas verkauft werden, Haltefristen und anderen Weiterverkaufsbeschränkungen unterliegen. Zu diesem Angebot gibt es ein Prospekt (das „Angebotsdokument“), das im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und auf der Website des Unternehmens unter www.condorenergies.ca abgerufen werden kann. Potenzielle Anleger sollten die Angebotsunterlage lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.

