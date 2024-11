Shanghai Electric fördert die Industrialisierung Afrikas mit insgesamt 28 in Betrieb genommenen Stromversorgungsprojekten

Siebzehn Jahre intensiver Einsatz für Stromübertragungs- und -verteilungsprojekte auf dem ganzen Kontinent erinnert an das 35-jährige Bestehen von AID

DJIBOUTI CITY, Dschibuti, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) feiert sein 17-jähriges Bestehen in Afrika und ist stolz darauf, zur Industrialisierung und Entwicklung der Strominfrastruktur in der Region beigetragen zu haben. Seit 2007 hat das Unternehmen 28 Stromversorgungsprojekte in afrikanischen Ländern erfolgreich abgeschlossen und dabei 1457,16 Kilometer Übertragungsleitungen sowie 51 Kraftwerke und Umspannwerke gebaut. Diese Errungenschaften haben Millionen Menschen mit zuverlässiger Elektrizität versorgt, den industriellen Fortschritt vorangetrieben und die Lebensbedingungen im lebhaften Afrika verbessert.