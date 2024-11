Dax legt zu - Porsche hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 19.146 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,7 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Nach einem Start ohne klare Richtung drehte der Dax am Mittag ins Plus und hielt sich über der Marke von 19.000 Punkten.



Die Kursmarke habe "psychologische Charakter" und ziehe den Dax "bereits seit einigen Handelstagen immer wieder magisch an", kommentierte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Gesucht sind insbesondere die Vertreter der defensiven Branchen und Sektoren", so der Analyst. "Das Sentiment bleibt grundsätzlich positiv gestimmt, die Investoren üben sich dennoch in Vorsicht und Zurückhaltung."





