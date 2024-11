Bolt Metals will sich angesichts der erneuten Konzentration auf einheimische Ressourcen als führendes Unternehmen in der Mineralexploration in den USA positionieren Vancouver, B.C. - 21. November 2024 / IRW-Press / Bolt Metals Corp. („Bolt“ oder das „Unternehmen“) (CSE: BOLT) (FWB: A3D8AK) (OTCQB: PCRCF), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung von Kupfer- und …