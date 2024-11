Goldman Sachs: Diese Uran-Aktie geht steil

Die Investmentbank hat ihr 12-Monats-Kursziel für Cameco auf 64 US-Dollar pro Aktie angehoben, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 10 Prozent entspricht. Gründe für die optimistische Einschätzung sind die steigende Nachfrage nach Kernenergie in den USA und die starke Positionierung von Cameco im Markt.

Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Uranpreise weiter anziehen werden, da die Nachfrage das Angebot übersteigt. Der Spotpreis von rund 80 US-Dollar pro Pfund bleibt unter den Durchschnittspreisen der langfristigen Verträge von Cameco, die zwischen 70 und 130 US-Dollar pro Pfund liegen. "Das integrierte Geschäftsmodell von Cameco über den gesamten Brennstoffzyklus ist ein klarer Wettbewerbsvorteil", erklärte Analyst Neil Mehta.

Cameco zeichnet sich durch seine geringe Abhängigkeit von geopolitischen Risiken aus, da die meisten seiner Minen in Kanada und den USA liegen. Lediglich eine Mine befindet sich in Kasachstan. Darüber hinaus ist Cameco durch seine 49-prozentige Beteiligung an Westinghouse Electric Company in der Uranproduktion, -umwandlung und im Nukleardienstleistungssektor breit aufgestellt. Westinghouse gilt als Schlüsselfigur beim Bau neuer Kraftwerke, insbesondere durch den Einsatz des AP1000-Reaktors.

Wachstum durch Westinghouse

Die Beteiligung an Westinghouse biete Cameco erhebliches Potenzial. Das Nuklearserviceunternehmen rechnet laut Goldman Sachs mit einer jährlichen Wachstumsrate von 6 bis 10 Prozent in den nächsten fünf Jahren.

Camecos Finanzvorstand Grant Isaac sieht die bisherigen Prognosen für Westinghouse als konservativ und erwartet Anpassungen, sobald Investitionsentscheidungen für neue Reaktoren getroffen werden. "Westinghouse ist angesichts des Rückenwinds für die Kernkraft unglaublich gut positioniert", sagte Isaac während der jüngsten Ergebnisvorstellung.

Die Aktie von Cameco hat im bisherigen Jahresverlauf bereits um über 30 Prozent zugelegt:

Goldman Sachs hebt hervor, dass Cameco aufgrund seiner sicheren geopolitischen Lage und seines integrierten Geschäftsmodells ein bevorzugter Partner für westliche Energieversorger bleibt.

Fazit

Die Kombination aus steigenden Uranpreisen, der strategischen Beteiligung an Westinghouse und einer zunehmenden Nachfrage nach Kernenergie macht Cameco laut Goldman Sachs zu einem attraktiven Investment. Mit einem optimistischen Kursziel und einer starken Wachstumsprognose bleibt der Uranproduzent ein wichtiger Player in der globalen Energiewende.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

