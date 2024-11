Geschichte zwischen einem Bauern aus Shaoxing und einem uralten Baum auf der COP29 geteilt

BEIJING, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Die 29. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen (COP29) findet in Baku, Aserbaidschan, statt. Huang Tianming, ein 62-jähriger Bauer aus dem Dorf Zhan'ao im Bezirk Keqiao in Shaoxing in der ostchinesischen Provinz Zhejiang, hielt am 18. November eine Rede bei einer Nebenveranstaltung zum Thema „Vorantreiben der Umsetzung der UN-Agenda für nachhaltige Entwicklung 2030".

Huang, der 6000 km gereist war, erzählte die Geschichte seiner Familie und der uralten chinesischen Torreyabäume, von denen der älteste 1570 Jahre alt ist.