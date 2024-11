Endeavour Silver Corp. kündigt 73 Millionen US$ Bought-Deal Finanzierung an

VANCOUVER, British Columbia, 20. November 2024 -- Endeavour Silver Corp. ("Endeavour" oder das "Unternehmen") (NYSE: EXK; TSX: EDR - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken (die "Emissionsbanken") unter der Leitung von BMO Capital Markets abgeschlossen hat, gemäß der sich die Emissionsbanken bereit erklärt haben, 15.825.000 Stammaktien des Unternehmens (die "Stammaktien") zu einem Preis von 4,60 US$ pro Stammaktie für einen Bruttoerlös von insgesamt etwa 73 Millionen US$ (das "Angebot") zu kaufen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die für einen Zeitraum von 30 Tagen nach Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 10 % der im Rahmen des Angebots angebotenen Stammaktien zusätzlich zu erwerben, um eventuelle Mehrzuteilungen abzudecken.

Die Hauptziele für die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot sind die Verwendung als allgemeines Betriebskapital und die Weiterentwicklung des Projekts Pitarrilla.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 27. November 2024 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der Zustimmung der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange.

Die Stammaktien werden in allen Provinzen Kanadas (mit Ausnahme von Quebec) auf der Grundlage eines Kurzprospekts für das Basisregal (der "Basisregalprospekt") angeboten, dem ein Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") beigefügt ist, und werden in den Vereinigten Staaten auf der Grundlage eines Prospektnachtrags zu einem Basisregalprospekt angeboten, der Teil der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formblatt F-10 (zusammen mit etwaigen Änderungen) ist, die "Registrierungserklärung"), mit der die Stammaktien gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung gemäß dem von den Vereinigten Staaten und Kanada angenommenen Multi-Jurisdictional Disclosure System registriert werden. Der endgültige Prospektnachtrag wird innerhalb von zwei Werktagen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden und anderen vergleichbaren Aufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, und in den Vereinigten Staaten eingereicht. Die Stammaktien können auch im Rahmen einer Privatplatzierung in bestimmten Gerichtsbarkeiten außerhalb Kanadas und der Vereinigten Staaten gemäß den geltenden Prospektausnahmen angeboten werden. Es findet jedoch kein Verkauf von Stammaktien in Provinzen, Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten statt, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dieser Provinzen, Bundesstaaten oder Gerichtsbarkeiten ungesetzlich wäre.

