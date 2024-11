LAFW by N4XT Experiences kehrte für seine dritte Saison mit exklusiven Pop-Ups, Panels, Präsentationen und Shows im W Hollywood zurück

In der dritten Saison wurde ein breites Spektrum an Designern vorgestellt, darunter Ed Hardy, Sergio Hudson, Theophilio, BruceGlen, Private Policy, R!O, The Blonds, Tribute Brand und viele mehr. Neben dem Laufsteg und den Partys bot die Veranstaltung auch eine Reihe exklusiver Pop-up-Aktivitäten und spannende Podiumsdiskussionen, die von Pionieren aus den Bereichen Mode, Design, soziale Medien und Nachhaltigkeit geleitet wurden.

Um das Erlebnis noch zu steigern, wurden auf der LAFW zusätzlich fesselnde Ausstellungen von Head of State, dem Otis College of Art and Design und Julien's Auction gezeigt. Die Installation von Julien's Auctions enthielt Sammlungen von Hollywood-Legenden wie Bob Mackie und Olivia Newton-John. Die Creator's Lounge und der Marketplace hingegen boten einen exklusiven, einkaufsfähigen Raum, in dem Kreative und Trendsetter gleichermaßen die neuesten Mode- und Lifestyletrends kennenlernen, erforschen und entdecken konnten. Zu den teilnehmenden Marken gehörten:

424, AGCF, Amoeba Music, BruceGlen, Chuks Collins, Fenty Beauty, Head of State, Houghton, Lost Daze, MAC Cosmetics, Maisie Wilen, Marrisa Wilson, Pascal Design x Dess Dior, Poppi, PRISCAVera, R!O, Sami Miro Vintage, Snapchat, Theophilio, und Unity Service.

Zu den Höhepunkten gehörte das immersive AR-Erlebnis von Snapchat, das eine maßgeschneiderte LAFW Lens und eine Reihe interaktiver Lenses umfasste, die ausgewählte präsentierende Designer feierten.

Theophilio Lens stellte die kühnen, grafischen Designs des New Yorker Labels mit einem interaktiven Graffiti-Erlebnis vor. Durch Winken mit der Hand aktivierten die Gäste eine virtuelle Sprühdose, die einen leuchtenden, farbenfrohen Umkehrfilter enthüllte.

stellte die kühnen, grafischen Designs des New Yorker Labels mit einem interaktiven Graffiti-Erlebnis vor. Durch Winken mit der Hand aktivierten die Gäste eine virtuelle Sprühdose, die einen leuchtenden, farbenfrohen Umkehrfilter enthüllte. Sergio Hudson Lens wurde mit lebhaften Sträußen dunkelroter Rosen umrahmt, die die Eleganz und Gelassenheit der The Sergio Hudson Woman zur Geltung bringen. Wenn Sie auf das Symbol auf der linken Seite tippen, können die Gäste eine Fliege anprobieren, die Ihren eleganten Look vervollständigt.

Zu den weiteren Partnern, die zum Erfolg der dritten Staffel beigetragen haben, gehören die unschätzbare Unterstützung der Medienpartner Los Angeles Times und Highsnobiety, sowie die wiederkehrenden Partner Nailing Hollywood, NY Makeup Academy und Academy of Hair Dressing. Die Unterhaltungspartner Rasa und Cirque du Soleil spielten ebenfalls eine wichtige Rolle, ebenso wie die kreativen Kooperationspartner MAC Cosmetics, Fenty Beauty, Poppi und Amoeba Music , die das Gesamterlebnis abrundeten.