Journalisten und Ehrengäste kamen in Paris zusammen, um gemeinsam die legendäreSiegermentalität des Olympiasiegers und 24-fachen Grand-Slam-Titelträgers NovakDjokovic zu erleben, die durch ein eindrucksvolles Erlebnis, ein Gesprächzwischen HUBLOT CEO Julien Tornare und Novak Djokovic sowie die offiziellePräsentation der Big Bang Unico Novak Djokovic zum Leben erweckt wurde. Dasgesamte Event war vom Charisma Novak Djokovics geprägt, eines unvergleichlichenSpielers, der dieses Jahr in der Stadt des Lichts olympisches Gold und damiteinen weiteren bemerkenswerten Kariere-Meilenstein errungen hatte. Mit diesembrillanten Triumph schrieb Djokovic zugleich Geschichte als erst fünfte Personim Tennis, die mit Siegen bei allen vier Grand-Slam-Turnieren sowie einerGoldmedaille im olympischen Einzel-Turnier den Golden Slam geschafft hat.Legendäre Geisteshaltung2021 wurde Novak Djokovic Mitglied der Hublot-Familie. Seitdem begleitet dieSchweizer Luxusuhrenmanufaktur die größten Erfolge des Tennisspielers und erlebtmit, wie Djokovic seinen unangefochtenen Status als der Tennis-GOAT immer wiederaufs Neue bestätigt.Novak Djokovic gilt mittlerweile als Tennislegende. Im Jahr 2003 debütierte erals Profi und hat seither Tennisgeschichte geschrieben, Rekorde gebrochen, dasUnmögliche möglich gemacht und Widrigkeiten überwunden. Seit seinem erstenGrand-Slam-Sieg bei den Australian Open 2008 dominiert Djokovic den härtestenWettbewerb in der Geschichte des Tennissports und hat das Spiel Schlag um Schlagvorangebracht. Als mittlerweile 24-facher Grand-Slam-Champion im Einzel hat er