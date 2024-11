Batteriehersteller Northvolt beantragt Gläubigerschutz

HelicopterBen schrieb 18.11.24, 12:32

VW hat damals den Trend gesetzt sparsame Autos zu bauen. Benzin drohte die 2-Mark-Marke zu knacken (inzwischen kostet Benzin umgerechnet 3 Mark 10) und VW brachte den 3-Liter-Lupo auf den Markt. Zwar war das Auto mit über 26.000 Mark für damalige Verhältnisse geradezu unverschämt teuer, aber sparsam im Unterhalt. Ein Experimentalauto war sogar in der Entwicklung mit 1 Liter (ok, in Zigarrenform mit 1 Person im Cockpit), und reelle Autos für 4-5 Personen mit unter 3 Litern zu bauen war in Reichweite. Dann kam der Dieselskandal, sämtliche Entwicklungsenergie in das Downsizing der Motoren und Erhöhung deren Effizienz wurden fallengelassen, und man schwenkte, getrieben von der Politik und von China, auf E-Autos um.

Das fanatische Beharren darauf dass E-Autos mit Batterien an Bord (BEV genannt, Battery Electric Vehicles) das ultimative und einzige Zukunftsmodell seien, dass Verbrenner vor dem nahen Aus stünden, auch wieder politikgetrieben, hat VW in eine gefährliche Sackgasse geführt.

Ja, E-Antrieb, intelligent gelöst, ist zukunftsfähig, in den Städten. Auf dem flachen Land oder in der 3. Welt wohl eher weniger, wobei es auch dort punktuell Möglichkeiten gäbe. Aber es muss intelligent, nicht ideolgisch oder politisch getrieben sein, hier neue Antriebe zu etablieren.



Richtig ist, da man schwere und teure Batterien nicht bis zum Get No in die Autos packen kann, muss die Energieeffizienz der E-Autos optimiert werden. Aerodynamik, hocheffiziente E-Motoren deren Wirkungsgrad nicht 80-88% sonder nahe der theoretisch erreichbaren 99% liegt, Batterien die ebenso bei Laden und Herumstehen nicht 10-20% Verluste aufsummieren sondern 3-5%, damit holt man schon mal bis zu 20% mehr Reichweite und Kostenersparnis im Betrieb heraus. Aerodynamik bringt insbesondere auf der Autobahn weitere 10-20%. Rekuperation in der Stadt muss ebenso verbessert werden, in der Theorie kann damit der Stadtverbrauch sogar deutlich unter den auf den Überlandstrecken gedrückt werden, da der Luftwiderstand im Quadrat zur Geschwindigkeit zunimmt.



VW als einer der großen Konzerne weltweit müsste hier mit an der Spitze liegen was Forschung und Entwicklung angeht, liegen sie aber nicht. Telsa und einige Chinesen haben da die Nase weiter vorn.



Ich staffle jetzt kleine Käufe in VW Vz. mit Kursen runter bis 72, und warte ab, ob VW die Kurve kriegt. Wenn nicht, hoffe ich auf eine baldige Zerschlagung des Konzerns in seine Einzelteile, um wenigstens Porsche oder Audi zu retten, die eine Zukunft verdient haben. VW selbst hat, wenn sie so weitermachen, leider keine Zukunft mehr, sondern nur noch eine ruhmreiche Vergangenheit.