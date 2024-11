Der wasserdichte LTE Cat 1 Asset Tracker mit RF433 für die präzise Ortung von Vermögenswerten und Wiederbeschaffung gestohlener Güter

SHANGHAI, 21. November 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, ein weltweit führender Anbieter von IoT- und Telematiklösungen, kündigt heute die Markteinführung des GL533CG an, eines revolutionären wasserdichten LTE Cat 1 Asset-Trackers, der mit RF433- und BLE-Technologie ausgestattet ist. Dieses hochmoderne Gerät bietet eine unübertroffene Genauigkeit bei der Ortung von Vermögenswerten und robuste Funktionen zur Wiedererlangung gestohlener Fracht und bietet Unternehmen eine effektive Lösung zum Schutz ihrer hochwertigen Vermögenswerte in einer Vielzahl von Branchen.

Die verlängerte Batterielebensdauer mit bis zu 4 Jahren Standby-Betrieb sorgt für minimalen Wartungsaufwand und senkt die Gesamtbetriebskosten – eine ideale Lösung für Fuhrparkmanager, Logistikdienstleister und Branchen, die auf eine langfristige Anlagenüberwachung angewiesen sind.

Der GL533CG unterstützt LTE Cat 1-Konnektivität und bietet eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung für Standortaktualisierungen in Echtzeit. Und seine RF433-Übertragungsfunktionen ermöglichen eine hochpräzise Ortung, insbesondere in Gebieten, in denen herkömmliche GPS-Signale schwach sind oder behindert werden. Diese fortschrittliche Funktion in Kombination mit BLE 5.2 verbessert die Fähigkeit des Trackers, auf Nähe basierende Warnungen und die Kopplung von Vermögenswerten zu ermöglichen, und bietet einen noch ausgefeilteren Ansatz für die Sicherheit von Vermögenswerten.

Diese Technologien sorgen dafür, dass Unternehmen Vermögenswerte mit hoher Genauigkeit verfolgen, Standortdaten in Echtzeit erhalten und die Bewegung wertvoller Fracht überwachen können, was eine erhöhte Sicherheit und eine schnelle Wiederbeschaffung im Falle eines Diebstahls gewährleistet.

„Der GL533CG bietet fortschrittliche Tracking- und Sicherheitsfunktionen zu einem erschwinglichen Preis", sagte Marcelo Orsi, Sales Director für die LATAM-Region bei Queclink. „Wir sind davon überzeugt, dass der GL533CG Unternehmen dabei helfen wird, ihre Betriebsabläufe zu optimieren und ihre Vermögenswerte effizienter zu sichern, ganz gleich, ob es sich um die Überwachung von Fahrzeugen, Containern oder hochwertiger Fracht handelt."

Informationen zu Queclink

Queclink wurde 2009 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von IoT- und Telematiklösungen, der innovative und zuverlässige GPS-Tracking-Produkte für Flottenmanagement, Asset Tracking und persönliche Sicherheit anbietet. Mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und einem umfangreichen Portfolio an fortschrittlichen Ortungsgeräten ist Queclink bestrebt, hochwertige Lösungen zu liefern, die es Unternehmen ermöglichen, ihre Abläufe zu optimieren, die Sicherheit zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern.

