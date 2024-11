Die Aktien von Nvidia gewinnt und verliert innerhalb von wenigen Minuten 3-stelligen Milliardenbeträge, die Aktie von Microstrategy (das Bitcoin-Schneeballsystem) steigt erst um 15%, um dann auf -10% zu fallen - und Robert Habeck sorgt mit seiner Energiewende für den industriellen Absturz eines ganzen Landes! All das ist "einfach krank" - aber eben scheinbar das neue Normal. Dazu ein eskalierender Ukraine-Krieg, in dem die Russen nun erstmals mit einer extremen Waffe zuschlagen. Die Welt wird immer absurder - die Finanzwelt sowieso, Nvidia und Microstrategy sind ihre Symptome. Gutmenschen wie Robert Habeck schränken im Namen der Demokratie die Demokratie ein: wenn Kafka zu seinen Lebzeiten einen Science-Fiction geschrieben hätte, der im Jahr 2024 spielt, er hätte in etwa so ausfallen können wie die derzeitige Realität..

Das Video "Nvidia, Microstrategy - und Robert Habeck: "Einfach nur krank"! " sehen Sie hier..

Marktgeflüster Teil 2 hier:

https://www.youtube.com/watch?v=S6LAUkHX2_U