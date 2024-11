US-Anklage gegen indischen Milliardär Adani

NEW YORK/NEU-DELHI (dpa-AFX) - New Yorker Staatsanwälte haben den indischen Geschäftsmann und Milliardär Gautam Adani im Zusammenhang mit dem Vorwurf von Bestechungs-Zahlungen in Indien angeklagt. Adani und andere Angeklagte hätten zwischen 2020 und 2024 mehr als 250 Millionen Dollar (236 Millionen Euro) Schmiergeld zahlen wollen, teilten die Ermittler mit. US-Investoren, bei denen Adanis Unternehmen Kapital einsammelten, hätten nichts davon gewusst und seien damit betrogen worden, argumentiert die New Yorker Staatsanwaltschaft. Die Adani-Gruppe wies die Anschuldigungen zurück.

Das Bekanntwerden der Anklage schickte die Aktien der börsennotierten Unternehmen des Mischkonzerns in einen Sturzflug. In der Summe hätten die Aktien der Gruppe umgerechnet mehr als 25 Milliarden Euro an Börsenwert verloren, berichtete die indische Wirtschaftszeitung "Mint".