Atom-Resolution gegen Iran trotz Warnungen aus Teheran

WIEN (dpa-AFX) - Im Atomstreit mit dem Iran erhöht das Lenkungsgremium der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) den Druck auf Teheran. Der Gouverneursrat beauftragte IAEA-Chef Rafael Grossi in einer Resolution, bis zum Frühling einen Bericht über ungeklärten Fragen zum iranischen Atomprogramm zu liefern. Zuvor hatte Irans Außenminister vor diesem Schritt gewarnt.

Deutschland arbeitete an Resolution mit



Die Resolution wurde von Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Vereinigten Staaten eingebracht. Insgesamt 19 Staaten im Gouverneursrat stimmten für den Text, 12 enthielten sich der Stimme. Russland, China und Burkina Faso lehnten ihn ab.

Teheran hatte in den vergangenen Tagen zwei mögliche Zugeständnisse in den Raum gestellt: Die Einschränkung der Uran-Produktion sowie Visa für zusätzliche IAEA-Inspektoren. Außenminister Abbas Araghtschi sagte, sein Land sei zur Kooperation mit der IAEA bereit. "Aber falls eine Resolution gegen uns verabschiedet werden sollte, dann werden wir einen anderen Weg gehen", warnte er laut Medienberichten.

Iran will Atomverhandlungen



Der Iran bestreitet, geheime Nuklearprojekte betrieben zu haben. Laut offizieller Doktrin strebt das Land nicht nach Atomwaffen. Dennoch waren zuletzt Stimmen unter anderem im Parlament zu hören, die diese Haltung infrage stellen.

Teheran will neue Atomgespräche in Gang bringen, um internationale Sanktionen zu lockern. Das Land befindet sich in einer Wirtschaftskrise./al/DP/he