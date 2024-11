Klimakonferenz geht ins Finale - Verlängerung wahrscheinlich

BAKU (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz in Aserbaidschan soll an diesem Freitag laut offiziellem Zeitplan enden - eine Verlängerung gilt jedoch als sehr wahrscheinlich. In den vergangenen Jahren dauerten die Klimagipfel der Vereinten Nationen fast immer deutlich länger als geplant.

UN-Generalsekretär Antonió Guterres rief die Parteien auf, von Maximalpositionen abzurücken und Kompromisse einzugehen. Scheitern sei keine Option, betonte er. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) stieg kurz vor dem Ende in die Verhandlungen ein und kündigte an, für Fortschritte kämpfen zu wollen.

Bei den Beratungen in Baku soll ein langfristiges Ziel zu Geldern für ärmere Staaten beschlossen werden, mit denen diese Länder den Klimaschutz und die Anpassung an Klimafolgen stemmen können. Zuletzt lagen die Positionen von Industriestaaten und Entwicklungsländern noch weit auseinander. In einem ersten Textentwurf, der am Donnerstagmorgen veröffentlicht worden war, waren diese gegensätzlichen Positionen noch gleichermaßen als verschiedene Optionen vertreten./swe/DP/nas