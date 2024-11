WDH/Pressestimme 'Volksstimme' zu VW-Tarifkonflikt "Volksstimme" zu VW-Tarifkonflikt: "Die Autoindustrie in Deutschland befindet sich in einer veritablen Absatzkrise: Bei VW ist der Absatz in einer Größe eingebrochen, die zwei komplette Werke ausmacht. Autobauer Ford streicht in Deutschland …