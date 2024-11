Viele Stromkunden zahlen im neuen Jahr weniger

HEIDELBERG (dpa-AFX) - Zum Jahreswechsel ändern erneut viele Grundversorger ihre Preise für Strom und Gas. Die Entwicklung ist unterschiedlich, wie aus einer der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden Analyse des Vergleichsportals Verivox hervorgeht. Demnach profitiert beim Strom eine deutliche Mehrheit von günstigeren Preisen. Bei Erdgas sind jedoch mehr Haushalte von Preiserhöhungen betroffen als von Preissenkungen.

Grundversorger sind Energiefirmen, die in einem Netzgebiet die meisten Haushalte mit Strom beziehungsweise Gas beliefern. Das sind oft kommunale Stadtwerke. 2022 bezogen die Haushalte in Deutschland laut Bundesnetzagentur 24 Prozent des Stroms über Grundversorgungsverträge. Bei Gas lag die Quote bei 18 Prozent. Für die Analyse wertete Verivox die Ankündigungen von mehr als 1.100 Grundversorgern aus.