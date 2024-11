All for One Group SE startet Aktienrückkauf: 7 Mio. EUR im Visier!

All for One Group SE hat ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 7 Mio. EUR beschlossen.

Das Programm läuft vom 25. November 2024 bis zum 3. März 2025 und umfasst den Rückkauf von bis zu 100.000 eigenen Aktien.

Die zurückgekauften Aktien entsprechen etwa 2% des derzeitigen Grundkapitals der Gesellschaft.

Die Rückkäufe werden durch ein Kreditinstitut innerhalb einer vertraglich vereinbarten Preisspanne durchgeführt.

Der Vorstand kann die zurückgekauften Aktien zu allen zulässigen Zwecken verwenden, benötigt jedoch die Zustimmung des Aufsichtsrats.

Die Gesellschaft wird regelmäßig über den Verlauf des Rückkaufprogramms auf ihrer Webseite informieren.

Der nächste wichtige Termin, Analystenveranstaltung, bei All for One Group ist am 16.12.2024.

Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 52,10EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,96 % im Plus.

15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 52,50EUR das entspricht einem Plus von +0,77 % seit der Veröffentlichung.