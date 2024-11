UBS senkt Ziel für RWE auf 45 Euro - 'Buy'

Huta schrieb 29.10.24, 08:08

Guten Morgen!



Der These, dass Trump im Falle eines Wahlsiegs "die Erneuerbaren rasiert" widersprechen mMn zwei Fakten. In der ersten Amtsperiode von Trump würde der Anteil der erneuerbaren Energien gesteigert und zweitens hat die Regierung in Washington keinen Einfluss auf den Ausbau der Solar- und Onshore Windkraft, weil dies mWn auf der Ebene der Bundesstaaten geregelt wird. Insofern wäre aktuell lediglich der Offshore Wind von einem möglichen Eingreifen Trumps betroffen und da gibt es aktuell lediglich EIN größeres Projekt in den USA



Zudem gibt es hier ja immer wieder den Hinweis darauf, dass der Strompreis durch den Ausbau der erneuerbaren Energien so stark fallen wird, dass das Geschäftsmodell von RWE nicht mehr funktionieren würde, man sich durch die entsprechend hohen Investitionen sozusagen sein eigenes Grab schaufeln würde.



Da würde ich auch widersprechen. Zunächst einmal würde ich persönlich davon ausgehen, dass die mögliche/wahrscheinliche Entwicklung der Strompreise dem RWE Vorstand mindestens genauso gut bekannt ist, wie dem ein oder anderen Forumsteilnehmer hier.



RWE weist in den aktuellen Investorenpräsentationen deshalb explizit auf zwei Dinge hin: explizit

Erstens darauf, dass man derart viele Projekte angeboten bekommt, dass man diese danach auswählen kann, welche die ökonomisch besten Bedingungen für RWE bieten ( "Our extensive pipeline allows the selection of the most attractive Investment"). RWE muss also nicht jedes Projekt annehmen sondern kann angesichts des enormen Wachstums der erneuerbaren die wirtschaftlich interessantesten auswählen - quer durch alle in Betracht kommenden Technologien und quer durch alle Länder in denen RWE tätig ist.



Und weil das so ist, gibt RWE eben auch auch Zielvorgaben für die "Mindestrendite" (We stick to strict investment criteria to ensure attractive returns") und wie gesagt, ich gehe schon davon aus, dass RWE auch die voraussichtliche/wahrscheinliche Strompreisentwicklung in diese Berechnung mit einfließen lässt.t



Natürlich kostet der Umbau eine Menge Geld - aber mMn hat RWE eben den Vorteil, einen Teil der nötigen Investitionen durch den Cashflow, den die Braunkohlekraftwerke, die ja noch ne Weile laufen, finanzieren zu können.



Dennoch ist sicher auch nicht alles super bei RWE. Der Strommarkt der Zukunft ist ziemlich sicher sehr viel volatiler als der von gestern. Und, auch da würde ich zustimmen, zeitweilige Schwierigkeiten in der Wirtschaft können auch zu einer zeitweilig sinkenden Nachfrage führen, wobei man da aber auch nicht außer acht lassen sollte, dass grade eine RWE ja nicht nur in Deutschland tätig ist und von daher nicht so abhängig von der Entwicklung in einem Land abhängt.



Mittelfristig, davon bin ich persönlich überzeugt, wird die Stromnachfrage politisch gewollt aber steigen. Wenn es die Tendenz gibt, quasi die Gesellschaft möglichst zu dekarbobinisieren, wird der Stromverbrauch notabene steigen. Und Deutschland wird eine Menge Speicher und "Notfallkraftwerke" benötigen. Ich persönlich denke (aber vielleicht liege ich da auch falsch), dass die dafür notwendigen Investitionenen eben nur oder im Wesentlichen nur von einem kapitalkräftigen Unternehmen gestemmt werden kann.



Dennoch muss man ja auch zur Kenntnis nehmen, dass offenbar eine Menge Unsicherheiten hinsichtlich der Aktie bestehen. Ich hoffe, dass dIe Zeit zeigen wird, dass diese wenigstens in ihrer Gesamtheit nicht berechtigt sind und RWE zeigen kann, dass man gutes Geld verdienen kann. RWE selber ist wohl davon überzeugt, sonst würden sie in ihrer Dividendenpolitik nicht 5-10% Steigerung je Jahr vorgeben. Insofern gehe ich persönlich auch von mittelfristig steigenden Kursen aus. RWE wird derzeit zu einem Recht niedrigen KGV bewertet und notiert unter Buchwert. Das verbunden mit der steigenden Dividendenrendite ist aus meiner Sicht attraktiv genug.



Ist aber wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung für andere hier.