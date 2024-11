Güterzug in NRW entgleist - Drei Verletzte Ein Güterzug ist auf der Bahnstrecke zwischen Köln und Aachen in Nordrhein-Westfalen mit einem Bauzug zusammengestoßen. Dabei sind die Lok und zehn Waggons des Güterzugs bei Kerpen entgleist, wie ein Sprecher der Feuerwehr Kerpen am Morgen sagte. Es …