All for One Group: Starke Gewinne 2023/24, Prognose 2024/25 erfüllt! Die All for One Group SE verzeichnet im Geschäftsjahr 2023/24 beeindruckende Wachstumszahlen: Der Umsatz steigt um 5% auf 511,4 Mio. EUR, während das EBIT vor M&A-Effekten um 92% zulegt.