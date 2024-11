Bitcoin verharrt knapp unter 100.000-Dollar-Marke

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin ist am Freitag mit leichten Gewinnen in den Tag gestartet. Auf der Handelsplattform Bitstamp legte der Kurs der bekanntesten und wichtigsten Kryptowährung rund 450 Dollar oder circa ein halbes Prozent auf 98.945 Dollar zu. Damit liegt der Bitcoin weiter auf Schlagdistanz zur Schallmauer von 100.000 Dollar. In der Nacht auf Freitag hatte er mit knapp 99.400 US-Dollar ein weiteres Rekordhoch erreicht, bevor der Kurs wieder etwas zurückgefallen ist. Der Wert der Kryptowährung ist seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten Anfang November auf einem Höhenflug.

Seitdem ist der Bitcoin-Kurs um gut 40 Prozent in die Höhe geschnellt. Viele Investoren verbinden mit Trump die Hoffnung auf eine Lockerung der Regulierungen für Kryptowährungen. Trumps Übergangsteam hat bereits begonnen, darüber zu diskutieren, ob ein Posten im Weißen Haus geschaffen werden soll, der sich mit der Politik für digitale Vermögenswerte befasst. Die Branche spricht sich dafür aus, dass diese Stelle - die erste ihrer Art in den USA - einen direkten Draht zum designierten Präsidenten haben soll.

Der Bitcoin dominiert den breit gefächerten Markt der Kryptowährung. Laut einer Aufstellung des Anbieters Coinmarketcap.com gibt es derzeit mehr als 10.000 sogenannte Kryptowährungen mit einem Gesamtwert von rund 3,3 Billionen Dollar. Mit fast zwei Billionen Dollar entfallen knapp 60 Prozent davon auf den Bitcoin. Nummer zwei ist Ether mit einem Anteil von rund zwölf Prozent./zb/stk