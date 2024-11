Visa toppt zunehmend

Im Mittwochshandel kam es zu merklichen Gewinnmitnahmen bei Visa, der Wert ist bei 312,44 US-Dollar zur Unterseite abgeprallt und könnte nun in eine wohlverdiente Rallyepause übergehen. Demnach würden sich die Hinweise hierauf unter einem Niveau von 305,00 US-Dollar sichtlich verdichten, in der Konsequenz müssten Abschläge auf zunächst 294,78 US-Dollar und darunter den 50-Tage-Durchschnitt bei 291,16 US-Dollar zwingend angenommen werden. Entsprechend dieser Entwicklung könnte sogar ein Short-Investment in Betracht gezogen werden, wobei hier gegen den übergeordneten Aufwärtstrend gehandelt wird und somit die Ausfallrisiken erheblich höher einzustufen sind. Eine andere Strategie sieht dagegen einen Long-Einstieg um 290,00 US-Dollar in der Hoffnung auf eine Rallyefortsetzung auf 328,28 US-Dollar und damit ein weiteres mittelfristiges Kursziel vor. Vorläufig scheint die Luft bei Visa jedoch raus zu sein, was weitere Rückfallrisiken birgt.

Trading-Strategie: