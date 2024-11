Statistisches Bundesamt korrigiert Bruttoinlandsprodukt nach unten

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im 3. Quartal 2024 gegenüber dem 2. Quartal 2024 - preis-, saison- und kalenderbereinigt - um 0,1 Prozent gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag mitteilte, fiel das Wirtschaftswachstum damit um 0,1 Prozentpunkte schwächer aus, als Ende Oktober zunächst geschätzt.



Im 2. Quartal war die Wirtschaftsleistung um 0,3 Prozent zurückgegangen, nachdem sie im 1. Quartal noch leicht gestiegen war (+0,2 Prozent). Nach dieser insgesamt verhaltenen Entwicklung in der ersten Jahreshälfte startet die deutsche Wirtschaft mit einem kleinen Plus in das zweite Halbjahr 2024.





Nach dem Rückgang im 2. Quartal 2024 stiegen die preis-, saison- und kalenderbereinigten privaten Konsumausgaben im 3. Quartal 2024 um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal an. So gaben die Verbraucher unter anderem mehr für Verbrauchsgüter aus, beispielsweise für Nahrungsmittel und Getränke. Auch der Staatskonsum legte mit +0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal zu. Insgesamt nahmen die Konsumausgaben gegenüber dem 2. Quartal 2024 um 0,3 Prozent zu. Leicht negative Impulse kamen dagegen von den Investitionen: In Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurde im 3. Quartal 2024 preis-, saison- und kalenderbereinigt 0,2 Prozent, in Bauten 0,3 Prozent weniger investiert als im Vorquartal. Sowohl die Bau-, als auch die Ausrüstungsinvestitionen waren schon im 2. Quartal 2024 zurückgegangen, das Minus war mit -2,2 Prozent beziehungsweise -3,4 Prozent jedoch deutlich größer gewesen.Die Entwicklungen im Außenhandel zeigten sich im 3. Quartal 2024 zweigeteilt: So wurden preis-, saison- und kalenderbereinigt 1,9 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen exportiert als im 2. Quartal 2024, wobei insbesondere die Warenexporte deutlich abnahmen (-2,4 Prozent). Demgegenüber stiegen die Importe von Waren und Dienstleistungen leicht um 0,2 Prozent an, was insbesondere auf zunehmende Warenimporte zurückzuführen ist (+1,3 Prozent).Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war im 3. Quartal 2024 insgesamt um 0,2 Prozent niedriger als im 2. Quartal 2024. Die stärksten Rückgänge waren im Verarbeitenden Gewerbe (-1,4 Prozent) und im Baugewerbe (-1,2 Prozent) zu verzeichnen. Insbesondere beim Maschinenbau und der Herstellung von chemischen Erzeugnissen zeigten sich starke Produktionsrückgänge. Die Produktion von Kraftwagen und Kraftwagenteilen stieg dagegen im Vorquartalsvergleich leicht an. Auch die Finanz- und Versicherungsdienstleister (-0,9 Prozent) sowie der Bereich Information und Kommunikation (-0,4 Prozent) konnten ihre Wirtschaftsleistung nicht steigern. Positive Signale sendeten der Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit (+1,3 Prozent) sowie die sonstigen Dienstleister (+0,6 Prozent). Im zusammengefassten Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe nahm die preis-, saison- und kalenderbereinigte Wertschöpfung zum Vorquartal leicht um 0,1 Prozent zu, nachdem sie in den beiden Vorquartalen noch gesunken war.