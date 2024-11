MicroStrategy: Shortseller-Attacke! Aktie bricht zweistellig ein

Trotz des Rückgangs am Donnerstag ist die MicroStrategy-Aktie seit dem Wahlsieg von Donald Trump Anfang November um mehr als 50 Prozent gestiegen. Bitcoin selbst ist im gleichen Zeitraum um etwa 30 Prozent gestiegen und hat am Donnerstag erneut einen neuen Rekord von über 98.000 US-Dollar erreicht. Am Freitag notiert die größte Kryptowährung der Welt nur noch knapp unter der magischen Schwelle von 100.000 US-Dollar.

Diese Rallye hat jedoch die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen, die diesen kometenhaften Aufstieg im Jahr 2024 als möglicherweise nicht nachhaltig ansehen. In einem Beitrag auf X sagte Citron Research, dass, während das Unternehmen bullish auf Bitcoin bleibt, sich die Bewegung in MicroStrategy Aktie "völlig losgelöst [hat] von Bitcoin Fundamentaldaten."