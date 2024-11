Partei mit Scholz auf guter Grundlage

BERLIN (dpa-AFX) - Die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Anke Rehlinger sieht die SPD mit Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl gut aufgestellt. Die Partei habe eine gute Grundlage, um Gewinner bei der Wahl zu sein, sagte Rehlinger im RBB Inforadio. "Olaf Scholz ist Bundeskanzler und soll das auch bleiben."

Nur weil es eine Debatte über die Kanzlerkandidatur gegeben hatte, könne man nicht davon sprechen, dass die Geschlossenheit der Partei weg sei. "Jetzt müssen wir die Reihen schließen." Wahlumfragen zeigen: In den nächsten drei Monaten muss Scholz etwa 15 bis 20 Prozentpunkte Rückstand auf die Union aufholen, um im Amt bleiben zu können.

Nach dem Verzicht von Verteidigungsminister Boris Pistorius will der Parteivorstand Scholz am kommenden Montag als Kanzlerkandidaten nominieren. Zuvor war eine Debatte über die K-Frage ausgebrochen, immer mehr SPD-Politiker auf Kommunal-, Landes- und Bundesebene hatten sich in den vergangenen Tagen offen für Pistorius ausgesprochen.