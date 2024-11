Gold zieht an

Tagesbericht vom 22.11.24



Der Goldpreis verbessert sich im gestrigen New Yorker Handel von 2.662 auf 2.669 $/oz. Heute Morgen kann der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter zulegen und notiert aktuell mit 2.688 $/oz um 32 $/oz über dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit etwas freundlicher.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bild.de: „Putin feuert 50-Tonnen-Rakete auf Millionenstadt“. „Russland setzt laut Kiew erstmals eine Interkontinentalrakete ein“.



Auf einem unscharfen Bild sind vier Feuerwehrleute zu erkennen, die vor einem Gebäuderest stehen, der etwa 8 Meter breit ist und von dem noch die Grundmauern erhalten sind sowie ein intaktes Nachbargebäude. Wie eine 50-Tonnen-Rakete mit einem 1,2 Tonnen schweren Sprengkopf so gelandet werden kann, dass keine größeren Schäden entstehen, erschließt sich dem Leser nicht.



Ähnliche Berichte werden auch von FAZ.net, Deutschlandfunk, T-Online, Welt, Tagesschau, Spiegel, Tagesspiegel, Frankfurter Rundschau, Zeit Online, Handelsblatt, Berliner Morgenpost, Berliner Zeitung, Stuttgarter Nachrichten veröffentlicht.



Kommentar: Offensichtlich werden von Bild.de ungefiltert Fakenews ohne Prüfung auf Plausibilität verbreitet, die den Krieg gegen Russland (Außenministerin Annalena Baerbock: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland“) anheizen sollen.



Quelle: https://www.bild.de/politik/ausland-und-internationales/russland-feuert-erstmals-interkontinentalrakete-auf-ukraine-673ef9d925f5c12fe9b15626





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem stabilen Dollar zulegen (aktueller Preis 82.629 Euro/kg, Vortag 80.963 Euro/kg). Der Goldpreis hat unser Ziel-Preisband von 2.300 bis 2.500 $/oz überschritten. Nach der Ankündigung der Zentralbanken, die Geldpolitik wieder zu lockern, haben wir unser Goldpreisziel auf 2.500 bis 2.600 $/oz leicht angehoben. Die Goldkäufe der BRICS-Staaten überlagern derzeit unser Goldpreisziel, sind aber nicht zu kalkulieren. Wir werden diese Zentralbankkäufe erst in unserem Goldpreisziel berücksichtigen, wenn es sich bestätigt, dass sie nachhaltig sind. Wir empfehlen im aktuellen geldpolitischen und politischen Umfeld voll in Gold, Silber, Platin und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

