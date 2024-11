Texas Pacific Land wird nun auch den S&P 500 bereichern

Texas Pacific Land : Im S&P 500 Index wird ein Platz frei, denn ConocoPhillips wird demnächst die Übernahme von Marathon Oil abgeschlossen haben - und ab dem 26. November 2024 wird Texas Pacific Land die Lücke füllen. Seinen Platz im S&P MidCap 400-Index wird wiederum Mueller Industries Inc. übernehmen, die aus dem SmallCap 600-Index aufrücken, wo sie von Atlas Energy Solutions Inc. beerbt wird. Kursbewegende Neuigkeiten bei: Imwird ein Platz frei, denn ConocoPhillips wird demnächst die Übernahme vonabgeschlossen haben - und ab dem 26. November 2024 wird Texas Pacific Land die Lücke füllen. Seinen Platz im S&P MidCap 400-Index wird wiederum Mueller Industries Inc. übernehmen, die aus dem SmallCap 600-Index aufrücken, wo sie von Atlas Energy Solutions Inc. beerbt wird.





Für Texas Pacific Land und seine Aktionäre sind das gute Nachrichten, denn die Zugehörigkeit in den weltweit viel beachteten S&P 500 Index bringt Aufmerksamkeit und eine erhöhte Reputation. Zudem wird sich die Nachfrage nach ihren Aktien spürbar erhöhen, weil Index-Fonds die Aktien nun kaufen müssen und da viel mehr Anlegergeld in den S&P 500 investiert ist als in den S&P MidCap 400 wird sich hier netto eine deutliche Nachfrageerhöhung ergeben. Darüber hinaus werden die TPL-Aktien dauerhaft in den ETFs "geparkt" und stehen dem Aktienmarkt daher nicht mehr zur Verfügung - das Angebot wird also zusätzlich verknappt, so dass hier ebenfalls positiver Kursdruck entsteht - und bleibt.





Mein Fazit

Die S&P 500-Aufnahme ist kein Game-Changer, aber es ist ein willkommener Bonus und quasi der Ritterschlag für Texas Pacific Land. Verdiente Anerkennung und höhere Reputation treffen auf zusätzlich anziehende Nachfrage nach den Aktien und das, während die Geschäfte weiterhin rund laufen. Mein Investmentcase bekommt nun sogar noch mehr Luft unter die Flügel und das wird dem Aktienkurs kaum schaden...