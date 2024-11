Quartalszahlen konnten positiv überraschen!

Am 20. November hat Palo Alto Networks die Finanzberichte für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Das Geschäftsjahr beginnt mit dem 1. August. Die Aktionäre wurden positiv überrascht, da Umsatz und Gewinn die Erwartungen übertrafen. Dies ist auf die beträchtlichen Investitionen in seine Cybersicherheitsdienste angesichts der wachsenden digitalen Bedrohungen zurückzuführen. Palo Alto gab Prognosen für den Umsatz im zweiten Quartal und für das Gesamtjahr ab, die größtenteils mit den Erwartungen der Analysten übereinstimmten. Aufgrund des Anstiegs von Cyberkriminalität und Hackerangriffen investieren Unternehmen massiv in die Sicherheit im Cyberspace. Dies kommt besonders großen Unternehmen wie Palo Alto zugute, die eine vielfältige Auswahl an Sicherheitsdienstleistungen anbieten.

Der seit Mitte Januar 2023 aufrechte Aufwärtstrend wurde am 20. Februar 2024 gebrochen, nachdem den Marktteilnehmern schlechter als erwartete Quartalszahlen präsentiert wurden. Nach einer kurzen Bodenbildungsphase hat sich erneut ein Aufwärtstrend etabliert, der aktuell noch intakt erscheint. Derzeit wird das Allzeithoch bei 408,53 US-Dollar vom 13. November wieder ins Visier genommen. Dieses Niveau entspricht dem durchschnittlichen Jahreskursziel von 54 Analysten. Obwohl fundamental betrachtet der Break-even schon im Geschäftsjahr 2022/23 gelang und in der Periode 2024/25 bis 2025/26 ein Zuwachs beim Bilanzgewinn von 23 Prozent geplant ist, erscheint das Papier mit einem erwarteten KGV 2025/26 von 89,35 alles andere als günstig. Die Hoffnung der Aktionäre, dass Palo Alto Networks in das hohe KGV hineinwächst, ist gegeben. In Zeiten von hybriden Auseinandersetzungen zwischen Ost und West ist das Unternehmen sehr gut positioniert und setzt den Standard in diesem Marktsegment. Aus dieser Abwägung schlägt das Pendel in Richtung Fortsetzung des Aufwärtstrends aus. Erlangen die Bären in den nächsten Tagen die Oberhand, könnte sich der Abverkauf im Bereich der Unterstützung bei 350,60 US-Dollar verlangsamen oder einen Boden bilden.

Palo Alto Networks, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: