Industrie-Software-Anbieter mlean feiert 10 Jahre Dauererfolg

VALLADOLID, SPANIEN / ACCESSWIRE / 22. November 2024 / mlean, eine B2B-SaaS-Firma mit Sitz in Valladolid, feiert diese Woche den 10. Jahrestag ihres Bestehens.

Das preisgekrönte Unternehmen, das im Jahr 2014 von einer Gruppe erfahrener Ingenieure gegründet wurde, entwickelt Software-Produkte, die Fabriken bei der kontinuierlichen Optimierung und Verschlankung ihrer Produktionsverfahren durch Digitalisierung unterstützen.

Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das mlean Production System (mPS), ist eine modulare Software, die Fabriken Tools zur Bewältigung jeder einzelnen Phase des Produktionskreislaufs an die Hand gibt und sie so in die Lage versetzt, ein Paket zu schnüren, das ihren individuellen Bedürfnissen gerecht wird.

Das Ergebnis ist weniger Abfall, mehr Effizienz und mehr Ertragsstärke, wie zahlreiche Kunden - darunter auch weltweit anerkannte Marken - berichten.

Kontinuierliche Optimierung mittels Digitalisierung

mPS basiert auf den Kernprinzipien der kontinuierlichen Optimierung und soll Betrieben dabei helfen, ihre Daten zu zentralisieren, die Kommunikation zwischen den Fertigungslinien zu verbessern und den Verwaltungsaufwand zu reduzieren.

Mit den KI-gestützten Improvement Drivers lernt das System aus den eingegebenen Daten und macht Optimierungsvorschläge, die den Fertigungsprozess rationeller und effizienter gestalten.

In einem wettbewerbsintensiven Markt punktet mPS als umfassendste Lösung, die es Fabriken ermöglicht, mehrere Tools in einem Dashboard zusammenzuführen. Damit eignet sich die Software auch hervorragend für die Inbetriebnahme mehrerer Fabriken.

mPS ist mittlerweile weltweit in über 500 Betriebsanlagen, mehr als 40 Ländern und bei über 100.000 Einzelanwendern im Einsatz.

„Uns geht es darum, Menschen und Prozesse miteinander zu verbinden“

Mitbegründer und CEO Roberto Delgado Marcos führt den Erfolg von mlean darauf zurück, dass das System zwei Hauptprobleme in der Produktion gleichzeitig einer Lösung zuführt: die Entstehung von Abfall und der Mangel an Digitalisierung.