Europas Batterie-Hoffnung pleite – Northvolt stellt Insolvenzantrag

Das Unternehmen, das einst zu den wertvollsten europäischen Technologieunternehmen in Privatbesitz gehörte, erklärte am Donnerstag, dass der freiwillige Konkurs es ihm ermöglichen wird, seine Schulden umzustrukturieren, sein Geschäft zu reduzieren und eine nachhaltige Grundlage für seinen weiteren Betrieb zu schaffen.

Northvolt ist Partner der großen europäischen Automobilhersteller und stellt Lithium-Ionen-Batterien für die blühende Elektrofahrzeugindustrie her, die in letzter Zeit durch den zunehmenden Wettbewerb erschüttert wurde.

"Dieser entscheidende Schritt wird es Northvolt ermöglichen, seine Mission fortzusetzen, eine einheimische, europäische industrielle Basis für die Batterieproduktion zu schaffen“, sagte Tom Johnstone, Interimsvorsitzender des Vorstands von Northvolt.

"Trotz der kurzfristigen Herausforderungen wird diese Maßnahme zur Stärkung unserer Kapitalstruktur es uns ermöglichen, die anhaltende Marktnachfrage nach der Elektrifizierung von Fahrzeugen zu bedienen", fügte er hinzu.

Das in Stockholm ansässige Unternehmen galt lange Zeit als Europas größte Hoffnung, einen einheimischen Champion für Elektroauto-Batterien aufzubauen.

Folgen für Deutschland?

Es ist derzeit noch unklar, welche konkreten Auswirkungen dies auf den Bau der Northvolt-Gigafabrik im schleswig-holsteinischen Heide haben wird. Das Unternehmen teilte am Abend mit, dass die deutsche Tochtergesellschaft unabhängig von der Muttergesellschaft finanziert werde. "Sie ist nicht Teil des Chapter-11-Verfahrens."

Christofer Haux, der Deutschlandchef von Northvolt, erklärte: "In Dithmarschen schreiten die Bauarbeiten derweil weiter voran. Der Standort genießt höchste Priorität." Allerdings steht bereits fest, dass der Produktionsstart der Fabrik später erfolgen wird als ursprünglich geplant. Die Zellmontage soll nun in der zweiten Jahreshälfte 2027 beginnen, anstatt wie zunächst vorgesehen Ende 2026.

Zu Beginn des Jahres hatte die EU-Kommission Fördermittel und Garantien in Höhe von 902 Millionen Euro für das Milliarden-Projekt in Heide genehmigt. Zusätzlich fördern der Bund und das Land Schleswig-Holstein den Bau der Batteriefabrik mit rund 700 Millionen Euro. Darüber hinaus könnten weitere Garantien in Höhe von bis zu 202 Millionen Euro hinzukommen.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion