SEC-Chef Gensler schmeißt hin – Ripple, Cardano & Solana explodieren!

Am Donnerstag kündigte der Vorsitzende der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) Gary Gensler auf X an, dass er am 20. Januar, dem Tag der Amtseinführung des designierten Präsidenten Trump, von seinem Amt zurücktreten werde, womit eine turbulente Amtszeit der obersten Regulierungsbehörde zu Ende geht.

Gensler ist ein scharfer Kritiker der angeblichen Nichteinhaltung von Vorschriften und riskanten Praktiken im Sektor für digitale Vermögenswerte, der vor zwei Jahren durch spektakuläre Pleiten in Verruf geraten war.