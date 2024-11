AKTIE IM FOKUS Brenntag-Kurs zieht an nach Berenberg-Kaufempfehlung Mit Brenntag wagt einer der in diesem Jahr größeren Dax-Verlierer am Freitag einen Erholungsversuch. Im frühen Xetra-Handel profitierten die Aktien mit einem Anstieg von 4,4 Prozent auf 60,64 Euro von einer Kaufempfehlung der Berenberg Bank. Sie …