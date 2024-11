8 Tipps für umsatzstarke Tage im Onlinehandel (FOTO)

Zürich-Oerlikon (ots) - Der Black Friday zählt zu den umsatzstärksten Tagen im

Jahr und bietet Händlern enormes Potenzial, stellt aber auch hohe Anforderungen

an Vorbereitung und Strategie. Ein schlüssiges Angebotskonzept kann nicht nur

den Umsatz steigern, sondern auch den Stress reduzieren. Kunden erwarten an

diesem Tag besondere Angebote - daher ist eine klare Positionierung

entscheidend, um diese Erwartungen zu erfüllen und sich von der Konkurrenz

abzuheben.



Für einen erfolgreichen Black Friday sollten Händler genau verstehen, was Kunden

anspricht und welche Angebote überzeugen. Dieser Beitrag erläutert

verkaufspsychologische Strategien und zeigt typische Fehler auf, die sich leicht

vermeiden lassen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Verkaufspsychologische Erkenntnisse nutzenViele Menschen können den Black Friday, den Freitag nach Thanksgiving, kaumerwarten, denn viele Händler werben mit hohen Rabatten. Doch warum kommt es zudiesem extremen Kaufverhalten? Verkaufspsychologische Strategien wie künstlicheVerknappung (Scarcity) und zeitliche Begrenzung (Urgency) wirken direkt auf dasKaufverhalten. Scarcity stellt Produkte als limitiert dar, was den Wunschverstärkt, das Angebot nicht zu verpassen. Die zeitliche Begrenzung erzeugtzusätzlich ein Gefühl der Fear of Missing Out (FOMO), das oft zu spontanenKäufen führt.Auch der sogenannte Bandwagon Effect wirkt sich verkaufsfördernd aus: Menschenkaufen eher, wenn sie wissen, dass auch andere vom Shopping-Fieber gepacktwurden. Gerade an Tagen wie dem Black Friday entsteht so eine starke sozialeDynamik, die sich in höheren Verkaufszahlen niederschlägt - und dieOnline-Händler für sich nutzen sollten.8 Last-Minute-Tipps für Online-Händler1. Für Luxusgüter gilt eine andere PreispolitikHochpreisige Marken müssen aufpassen, durch hohe Rabatte ihr exklusives Imagenicht zu verwässern. Stattdessen empfiehlt sich eine Preispolitik, bei derPreisnachlässe erst ab einem bestimmten Bestellwert greifen. So werden treueKunden belohnt und die Warenkörbe vergrößert. Alternativ können Händler Angebotefür einzelne Produkte entwickeln, die Kunden zu einem einmaligen Preis entdeckendürfen.2. E-Mail-Kampagnen und Cross-SellingEine gezielte Begleitung nach dem Kauf ist ebenfalls hilfreich, um das vollePotenzial des Black Fridays auszuschöpfen. Kunden, die an diesem Tag einkaufen,können über E-Mail-Kampagnen und Bewertungsanfragen zur langfristigenKundenbindung motiviert werden. Mit ansprechender Preispsychologie undCross-Selling lassen sich außerdem während des Einkaufs zusätzliche Umsätzegenerieren, beispielsweise durch nicht rabattierte Ergänzungsprodukte imWarenkorb.3. Technische Belastbarkeit gewährleisten